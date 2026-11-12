Ministros de Estado se reunieron con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de las actividades oficiales programadas entre los representantes del Poder Ejecutivo y del Vaticano, el presidente del Consejo de Ministos, Luis Galarreta Velarde, y el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, sostuvieron una reunión en Palacio de Gobierno.

La cita llevada a cabo la mañana de hoy, jueves 12 de noviembre, también contó con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Desarrollo e Inclusión Social.

Temas que fueron abordados en la reunión de alto nivel

De acuerdo con lo informado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se abordaron temas de interés común, como, por ejemplo, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la familia.

Así como, la lucha contra la pobreza y la atención a las poblaciones vulnerables frente al fenómeno El Niño, uno de los dos principales flagelos -junto a la inseguridad ciudadana- que viene azotando a diario a la población.

#PCMInforma | El premier Luis Galarreta sostuvo una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, en el marco de la visita apostólica del papa León XIV al Perú. Durante el encuentro abordaron temas de interés común, como la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la familia, la lucha contra la pobreza y la atención a las poblaciones vulnerables frente al fenómeno El Niño. Participaron también los ministros de @CancilleriaPeru, Carlos Espá; de @MinjusDH_Peru, Ernesto Álvarez; de @MimpPeru, Mara Seminario; y de @MidisPeru, Maritza Canales. Lee también ¡Se emocionó! Papa León XIV se quiebra al ser ovacionado por los jóvenes en el inicio de la vigilia en el Estadio Nacional November 12, 2026

La cita de alto nivel tiene un signficado muy especial por la trascendencia de la figura del cardenal Pietro Parolin, quien es considerado como el principal colaborador del papa y fue ratificado en el puesto tras el inicio del pontificado de Robert Prevost.

Actividades del papa León XIV en su segundo día en el Perú

Como es de conocimiento, León XIV cumplió con una serie de actividades desde tempranas horas del día. En primer lugar, se dirigió al Santuario de Las Nazarenas para bendecir a la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Posteriormente, tuvo un encuentro con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima.

Además, celebró la hora media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista y ofreció - así como en sus anteriores jornadas - un emotivo discurso durante el encuentro sobre los "desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano"..

Asimismo, durante el inicio de la vigilia de oración en el Estadio Nacional, el sumo pontífice se emocionó hasta las lágrimas ante las muestras de cariño que le ofrecían más de 50 000 jóvenes.

"Mil gracias por estar aquí con ellos, mil gracias por dar tu corazón", fueron las palabras de cierre del arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, las cuales marcaron el inicio de una ovación unánime hacia el santo padre. Inmediatamente, los asistentes comenzaron a corear: "Esta es, la juventud del papa, esta es, la juventud del papa".

León XIV no dejaba de mirar a los jóvenes visiblmente emocionado, esta situación derivó a que salgan unas lágrimas de sus ojos, en el escenario principal que fue preparado para el magno evento.

Es así como se llevaron a cabo las actividades del papa León XIV en su segundo día en el Perú.