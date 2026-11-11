Expresidente José Jerí reacciona a la llegada del papa León XIV al Perú: "Una bendición para todos"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la llegada oficial del papa León XIV al Perú, el expresidente de la República, José Jerí, se pronunció a través de sus redes sociales para destacar la profunda significación espiritual del acontecimiento.

José Jerí y sus expectativas por el papa

Desde su condición de católico, el exparlamentario expresó su deseo de que la visita apostólica represente una fuente de renovación para la fe de los peruanos y un catalizador para superar las adversidades sociales y políticas del país. Asimismo, enfatizó la necesidad de que el mensaje del pontífice sirva como un faro ético para la clase dirigente.

"Como católico, deseo que la visita del Papa sea una bendición para todos los peruanos, que renueve nuestra fe, nos una como nación y nos dé fortaleza para superar las adversidades".

Como católico, deseo que la visita del Papa sea una bendición para todos los peruanos, que renueve nuestra fe, nos una como nación y nos dé fortaleza para superar las adversidades. Que su mensaje ilumine a nuestra clase política con sabiduría, humildad y verdadera vocación de servicio. Que Dios bendiga al Perú 🇵🇪🙏 — José Jerí (@josejeriore) November 11, 2026

Exmandatarios y autoridades confluyen en el Gran Teatro Nacional

Las expectativas expresadas pronto se trasladaron al terreno presencial. La pronta llegada del Santo Padre al Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja, congregó además a destacadas figuras para participar en el esperado encuentro con la diplomacia y los representantes de la sociedad civil.

Entre los asistentes captados en el recinto se encontraron los exmandatarios Dina Boluarte y José Balcázar, así como el propio José Jerí, quienes se sumaron a la comitiva integrada por altas autoridades del Estado y miembros del cuerpo diplomático acreditado, consolidando un escenario de alta concurrencia institucional en esta primera jornada de actividades.

#AHORA| Los expresidentes José Balcázar, Dina Boluarte y José Jerí asisten al encuentro del Papa León XIV con las autoridades y diplomacia. #UnLeónDeVueltaEnCasa pic.twitter.com/Q4W1EDxjtv — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 11, 2026

La jornada inaugural

El magno evento en San Borja constituye la segunda gran parada del papa León XIV en su primer día en suelo peruano. Horas antes, tras su arribo al Grupo Aéreo N.° 8 en el Callao, el Pontífice sostendrá un encuentro protocolar con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Todo ello se desarrolla en medio de estrictos dispositivos de seguridad y rutas estratégicas dispuestas por la Policía Nacional para garantizar el traslado fluido de la delegación papal hacia el recinto cultural.

La confluencia de líderes políticos de diversas tiendas y la expectativa ciudadana en torno al mensaje del papa León XIV evidencian la profunda trascendencia de esta visita apostólica, marcando así el pulso de la agenda oficial.