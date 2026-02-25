Flavio Cruz niega afirmación de Hernando de Soto sobre presencia en gabinete: "Ninguno de Perú Libre está ahí"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/02/2026
En diálogo con Exitosa, el congresista y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, negó lo afirmado por Hernando de Soto sobre presencia de 'cerronistas' en el gabinete ministerial.
No celebran no designación de Hernando de Soto
En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el parlamentario aseguró que no celebraron la no designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, debido a que se están concentrando en la campaña electoral.
"No para nada. Yo soy el vocero de la bancada y cualquier conexión, contacto, acuerdo político pasa por mi persona, yo no he tenido ninguna comunicación con el señor Hernando de Soto ni con otros partidos, absolutamente con nadie. Además, yo estoy concentrado en el encargo que me ha dado mi partido de movilizar la campaña a nivel nacional", indicó.
Asimismo, afirmó que de parte de Perú Libre no ha habido presión y no forman parte del gabinete liderado por Denisse Miralles del gobierno de José Balcázar.
"Debe ser un tema de ellos, usted sabe que en esta circunstancia todo el mundo quiere poder, un espacio, un cargo, no sé, esa desesperación no es novedad para nosotros pero lo estamos viendo de lejos en este caso. (...) No, nosotros nos conocemos entre perulibristas militantes y no militantes, conocemos a nuestros cuadros políticos y cuadros profesionales. Ninguno de Perú Libre está ahí", explicó.
Además, cuestionó las afirmaciones hechas por De Soto, al señalar que "una persona que se atribuye siempre como un caballero, elegante, serio responsable, muy profesional y tan técnico" no debería tener el atrevimiento de hacer una acusación tan delicada.
"Me sorprende, no quiero creer que el señor esté hablando así o esté pensando de esa manera, no sería respetuoso con nosotros, que prácticamente no hemos dicho nada cuando le abrieron el camino para que sea premier. Que no haya juramentado es un problema de él", sentenció.
Preferencias en el gabinete
Respecto al comentario del presidente Balcázar sobre que el socialismo es "un proyecto caduco", el congresista prefirió no opinar sobre lo dicho para evitar confrontaciones con el actual mandatario.
Por otro lado, aseguró que Perú Libre dio libertad a Balcázar para que conforme su nuevo gabinete: "Personalmente yo quisiera ver uno de izquierda, quisiera ver a uno de Perú Libre militante para que tenga lealtad, firmeza y compromiso con el partido".
Expresó que sobre Denisse Miralles como premier, no tienen una postura de partido o bancada, sin embargo, manifestó de forma personal que es una ministra "improvisada".
Es así que Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, negó que hayan miembros del partido en el gabinete ministerial liderado por Denisse Miralles, según informó Hernando de Soto.