Chavín de Huántar, el rescate del siglo llegará a Netflix tras histórico éxito en cines peruanos

25/02/2026

Luego de convocar a 1,548,074 espectadores en salas y lograr ser la película peruana más taquillera del 2025, la producción inicia una nueva etapa en su recorrido internacional. La cinta se integrará próximamente al catálogo de la plataforma, donde estará disponible en 50 países de Latinoamérica, ampliando de manera significativa su alcance y visibilidad.

La película Chavín de Huántar, el rescate del siglo se estrenó el 30 de octubre y permaneció en cartelera hasta el 4 de febrero, logrando un importante respaldo del público en todo el país.

La llegada a una de las plataformas de streaming más importantes del mundo representa un nuevo hito para el cine peruano, que en los últimos años ha mostrado un crecimiento sostenido tanto en calidad técnica como en impacto comercial.

Una historia que marcó al Perú

Realizada por Producciones Colibrí, la cinta recrea uno de los episodios más trascendentales de la historia contemporánea del país: la exitosa operación militar de 1997 que puso fin a la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, conocida como la Operación Chavín de Huántar.

El largometraje combina rigor histórico, dramatización cinematográfica y un enfoque profundamente humano, centrado en los comandos que participaron en el rescate. La producción no solo reconstruye los detalles tácticos de la operación, sino que también explora las emociones, dilemas y sacrificios de quienes arriesgaron sus vidas en una misión que mantuvo en vilo al país y a la comunidad internacional.

La toma de la residencia diplomática, ocurrida en diciembre de 1996 y prolongada por más de cuatro meses, fue uno de los eventos más complejos de la lucha contra el terrorismo en el Perú. La operación de rescate, ejecutada el 22 de abril de 1997, es recordada como un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo.

Éxito rotundo en taquilla

Desde su estreno, la película logró cifras destacadas para una producción nacional reciente. Con 1,548,074 asistentes, se consolidó como uno de los mayores éxitos comerciales del cine peruano en los últimos años.

Este respaldo masivo del público evidenció el interés por historias locales contadas con altos estándares de producción.

Carlos Maguiña, gerente general de Producciones Colibrí, destacó que el acuerdo con la plataforma representa "un paso firme hacia la internacionalización de nuestras historias", subrayando que el éxito en salas demostró que el público peruano responde positivamente a producciones nacionales de gran escala técnica y narrativa.

Un impulso para la industria audiovisual peruana

El ingreso al catálogo de streaming no solo amplía la audiencia potencial de la cinta a millones de hogares en Latinoamérica, sino que también consolida el posicionamiento del cine peruano en el mercado regional.

Especialistas del sector consideran que esta incorporación fortalece la visibilidad internacional de las producciones peruanas y abre la puerta a nuevas oportunidades de coproducción, distribución y financiamiento.

Además del impacto comercial, la presencia en streaming permitirá que nuevas generaciones accedan a un hecho histórico determinante para el país. La difusión internacional también promueve el debate y la reflexión sobre la memoria reciente, contribuyendo a la construcción de una narrativa histórica desde el cine.

Cine peruano en expansión

El caso de la película se suma a una tendencia creciente de producciones peruanas que buscan mayor proyección global. La apuesta por historias nacionales con estándares competitivos en fotografía, dirección de arte y efectos especiales demuestra la evolución de la industria local.

Con su próxima llegada a Netflix en 50 países de Latinoamérica, la producción no solo consolida su éxito comercial, sino que reafirma el potencial del cine peruano para conectar con audiencias internacionales a través de historias propias.

La fecha oficial de estreno en la plataforma será anunciada próximamente.