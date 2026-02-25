Canciller asegura que no ha conversado con José Balcázar sobre la audiencia que el papa León XIV concedió

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que hasta el momento no ha conversado con José Balcázar sobre la eventual visita al papa León XIV en mayo.

Alianza con EE. UU. asegurada

Durante la primera conferencia de prensa del nuevo gabinete liderado por Denisse Miralles, de Zela afirmó que la alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos se profundizará durante el gobierno de José María Balcázar especialmente tras la reunión del mandatario con el embajador del país que dirige Donald Trump.

"Como resultado de la reunión yo puedo asegurarles que, porque lo he conversado con el presidente Balcázar y con el embajador de Estados Unidos, que la relación de ambos países es una excelente relación como he dicho varias veces ante la prensa, somos aliados en temas diversos como en aquellos que tienen que ver con seguridad y defensa", explicó.

Respecto a la audiencia que el papa León XIV concedió al entonces presidente José Jerí, explicó que no podía dar mayor detalle, debido a que no ha sido un tema que se ha tocado con el mandatario Balcázar.

"En cuanto a la visita al papa, todavía no lo he conversado con el presidente pero todavía es una cosa que voy a hacer en el mas pronto caso posible. No va a ser mañana, porque mañana el presidente va a estar en Arequipa, así que trataremos que sea el día de pasado mañana o el día subsiguiente", indicó.

Papa concede audiencia al presidente

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el 1 de febrero que el papa León XIV concedió una audiencia al presidente para el próximo 11 de mayo, con la finalidad de que le transmita la invitación del Estado peruano para que visite el Perú en los próximos meses.

De acuerdo con lo informado por "Torre Tagle", la Santa Sede confirmó y agendó el encuentro de ambos personajes, a dos semanas de que el canciller Hugo de Zela anunciara la Buena Nueva para la júbilo de millones de católicos y, en especial, de los chiclayanos, quienes esperan con muchas ansias su regreso tras iniciar su pontificado en mayo del 2025.

Si bien es cierto que la Cancillería informó, que el llamamiento al mandatario es para que le "comparta el fervor" del pueblo peruano al sumo pontífice con respecto a su esperada visita, la reunión podría significar la oficialización de las fechas del retorno al país del máximo líder de la Iglesia Católica.

Es en ese sentido que Hugo de Zela confirmó que aún no ha podido hablar con el presidente Balcázar sobre la reunión que el papa León concedió.