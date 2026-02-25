Choque entre dos buses de transporte público deja más de 20 heridos: Bajo investigación

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un grave accidente de tránsito se registró luego de que dos buses de transporte público chocaran abruptamente, dejando un saldo preliminar de más de 20 heridos, según los reportes de las autoridades. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.

Accidente entre dos buses dejó varios heridos

Un nuevo incidente ha causado impacto internacional. De acuerdo a los primeros reportes, dos buses circulaban en la noche del último martes, 24 de febrero, por las vías de Cundinamarca, precisamente en la que conecta Bogotá con el municipio de La Vega, a la altura de InterPark, hasta que de pronto chocaron abruptamente.

Al tener conocimiento del accidente registrado en jurisdicción del municipio de Tenjo, los vecinos llamaron de inmediato al equipo de emergencia. De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, el hecho dejó al menos 30 heridos.

Asimismo, se reportaron graves daños en ambos vehículos por el fuerte impacto. Las autoridades indicaron, hasta el cierre de esta nota, que no se reportaron fallecidos y que los lesionados fueron, en primer lugar, inmovilizados y entregados a ambulancias de la concesión Sabana y ambulancias 911, para posteriormente llevarlos al centro asistencial más cercano.

"Se recibe llamado de la comunidad informando accidente de tránsito en la Autopista Medellín, Km 7+050, costado norte, vía Bogotá-La Vega. Al llegar al lugar se evidencia colisión entre dos vehículos de transporte público con dos (2) personas con atrapamiento vehicular; se realiza labores de rescate vehicular con herramienta hidráulica", indicó Bomberos de Cundinamarca.

Choque en Bogotá bajo investigación

De acuerdo a 'Noticias Caracol', al punto del accidente acudieron trabajadores y trabajadoras de la Defensa Civil de Tenjo, Concesión Sabana de Occidente y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cota. Del total de personas heridas, la gran mayoría fueron trasladadas a los hospitales de Engativá y Facatativá.

También se dio a conocer a los medios locales que la policía viene realizando las diligencias e investigaciones respectivas para esclarecer las causas exactas que dieron origen a la colisión de los dos buses, ya que las primeras versiones apuntan a una posible falla mecánica en uno de los vehículos, pero aún nada está dicho.

Este nuevo accidente ocurre en un contexto preocupante en Colombia. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2025 se registraron 646 muertes y 2.741 personas lesionadas en siniestros viales en Cundinamarca.

