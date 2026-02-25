Denisse Miralles explica sobre fallido premierato de Hernando de Soto: "Quería hacer cambios adicionales"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La nueva titular del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se pronunció sobre la frustrada designación de Hernando de Soto en el cargo, la cual había sido anticipada por el propio presidente José María Balcázar, desde la tarde del último domingo 22 de febrero.

Como se recuerda, el propio mandatario señaló en Exitosa el lunes 23, que el llamado al economista fue por su "defensa y compromiso" al modelo económico liberal y para "rediseñar la democracia"; no obstante cuando todo indicaba que sería el primer ministro del gobierno de transición, su nombramiento pasó al olvido.

Lo acusan de "cambios" a último momento

Tras juramentar al mando de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Miralles ofreció una conferencia de prensa junto a Hugo de Zela y Luis Arroyo, titulares de las carteras de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente, donde recordó que los "ministros elegidos" habían sido citados a Palacio para las 8:00 a. m.; no obstante, todo se trabó conforme pasaron los minutos.

Al ser consultada sobre las razones por las cuales el autor del Ministerio de Capital no llegó a ser parte del Ejecutivo, la jefa del gabinete refirió que De Soto había propuesto "cambios adicionales" en la lista final de posibles ministros, lo que generó una situación "muy compleja" al interior del Gobierno.

En ese sentido, reveló que los todavía ministros en funciones de la administración de José Jerí, le pidieron una reunión al presidente Balcázar para exhortarle a que ponga por encima las demandas que aquejan al país, siendo necesaria el nombramiento del Gabinete Ministerial.

"Lo que le dijimos al señor presidente es que: 'nuestro país no puede perder el tiempo', porque nosotros necesitamos atender las emergencias. Todos estos decretos que les hemos comentado, están listos desde la semana para ser firmados, no podía firmarse porque no teníamos Consejo de Ministros. Entonces, eso le contamos al señor presidente, es ahí donde me propone asumir el premierato", comentó a la prensa.

De Soto: "Hay cerronistas y gente de APP"

Tras la juramentación del Gabinete Ministerial, fue el propio Hernando de Soto quien brindó sus "descargos" desde su vivienda, donde dejó en claro que hay un copamiento de poder dentro de la PCM, lo que trasgrede los verdaderos intereses que necesitan ser atendidos por el Ejecutivo.

"Hay varios cerronistas metidos y gente de APP que tienen intereses tanto económicos, como para sus organizaciones populares", indicó. Del mismo modo, acusó un "cambio de opinión" por parte de José María Balcázar luego de que le informara su lista definitiva de integrantes al Consejo de Ministros.

"Desde entonces, entre el mediodía y las 2 de la tarde, no recibimos ninguna noticia y nos damos cuenta que organizar una juramentación toma tiempo, faltaban las bandas ministeriales. Y de repente, nos enteramos que se decidió por otro gabinete", relató.

Ambas partes han expresado sus versiones, lo cierto que desde ahora, la población espera una rápida atención por parte de los ministerios ante las últimas emergencias registradas en el interior del país.