Gabinete de Denisse Miralles podría involucrarse en elecciones y dar favorecimientos, advierte experto

En diálogo con Exitosa, el pdte. del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS), Ing. Jesús Salazar Nishi, indicó que existe un riesgo de que el nuevo Gabinete Ministerial, liderado por Denisse Miralles, tome parte en las elecciones y pueda favorecer con presupuestos a instituciones o gobiernos regionales en medio de la campaña electoral.

Realidad detrás del Ejecutivo

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Salazar precisó que la nula designación de Hernando de Soto como premier, solo habría evidenciado las verdaderas intenciones que existen en el Congreso. Esto también se ve reflejado en la salida de Jerí y la votación para elegir a José María Balcázar como jefe de Estado.

Según indicó, las diferentes bancadas políticas no votaron pensando en el futuro del país, sino buscaron tener "cuotas del poder". La composición del nuevo Gabinete, el cual está liderado por Miralles y no por de Soto, a pesar que este fue convocado por el propio presidente, también involucraría intereses internos.

Sobre manejo de presupuesto

Cabe mencionar que, para Jesús Salazar, existe un riesgo en que el Gabinete actual pueda favorecer con presupuestos las campañas electorales de ciertos personajes o partidos. Por ello, expresó su preocupación en el marco de las próximas elecciones generales.

"¿Hay un riesgo de que este Gabinete, tome parte dentro de las elecciones y pueda favorecer con presupuestos a algunas instituciones o gobiernos regionales para el tema de la campaña? Es probable. Nos queda a todos los peruanos confiar en la honestidad de la actual primera ministra (...)", dijo a nuestro medio, este miércoles 25 de febrero.

Ante esta situación, indicó que se debe mantener una vigilancia sobre el manejo adecuado del presupuesto, para evitar que se favorezca a quienes tienen clara participación en la conformación del nuevo Gabinete, el cual juramentó el último martes, luego de incertidumbres. Asimismo, resaltó la importancia en garantizar una transferencia del poder democrática.

"No nos queda mucho tiempo, estamos a escasos días de la primera vuelta, donde ya el Ejecutivo pierde absolutamente todo el poder formal y todos piensan en la transferencia. Necesitamos como sociedad civil, estar muy alerta de los gastos de los presupuestos , de cómo se otorgan y encaminar bajo presión de la ciudadanía a que se haga la transferencia lo más democrática posible", explicó.

En conclusión, el pdte. del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS) indicó que se ha puesto en evidencia el manejo de los puestos en el Ejecutivo por intereses políticos.