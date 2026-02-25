Presidente Balcázar "está secuestrado" en el Ejecutivo, según Hernando de Soto: "Ha estado sujeto grandes presiones"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el economista Hernando de Soto se pronunció respecto de la juramentación del Gabinete Ministerial, liderado por Denisse Millares, pese a que él fue convocado, en un primer momento, como premier. Según indicó, el presidente José María Balcázar fue presionado para cambiar de opinión.

Intención de Balcázar era "clara"

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, de Soto explicó detalladamente cómo es que Balcázar se comunicó con él y le pidió ser presidente del Consejo de Ministros (PCM). Al respecto, precisó que la intención del jefe de Estado "era muy clara".

Según indicó, Balcázar tenía sus planes claros al convocarlo para asumir el liderazgo del Gabinete Ministerial, esto se vio reflejado en las conversaciones que mantenían, en donde se llegó a un acuerdo sobre la línea política que se tomaría para resolver distintas problemáticas en el país. Balcázar conocía sus capacidades.

"Yo diría que la intención del presidente era muy clara, hemos conversado de todos los posibles, había un claro entendimiento de lo que se quería hacer. Casi no tengo dudas de que esa era su intención (...) Sabe que yo puedo organizar un plan", dijo a nuestro medio, este miércoles 25 de febrero.

"No ha sido una decisión sana"

En tal sentido, el economista aseguró tener evidencias de que el jefe de Estado ha sido presionado intensamente no solo por el Congreso de la República. Esta misma situación se le presentó a de Soto, sin embargo, en su caso, hizo caso omiso a las llamadas de presión.

Aquello no ocurrió con Balcázar, quien habría cometido el "error" de "levantar el teléfono y dejar que pasen por las puertas, una serie de personas que lo han asustado", según precisó de Soto. Es así que, considera el presidente estaría "secuestrado" en Palacio al no haber podido tomar su propia decisión.

"La manera de hacerlo es de demostrar que verdaderamente no ha sido una sana decisión y que haga lo que haga no venga con el pasado al Perú, sino más bien que le presente un futuro", precisó de Soto.

En otro momento, el economista expresó su preocupación ante la posibilidad de interferencia en las próximas elecciones generales. Sobre ello, precisó que actualmente no existe un Gobierno que esté libre de influencias.

En conclusión, Hernando de Soto cuestionó que se haya ejercido una presión intensa desde el Parlamento, para que el presidente José María Balcázar no llegue a designarlo como presidente del Consejo de Ministros.