Denisse Miralles es "una ministra improvisada", según Flavio Cruz: "A última hora la designaron"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En comunicación con Exitosa, el congresista Flavio Cruz evitó aclarar si su partido, Perú Libre, está conforme o no con la designación de Denisse Miralles como premier. No obstante, comentó que le parece una "ministra improvisada" que fue nombrada de último momento.

Tajante postura sobre designación de Denisse Miralles como premier

El Gabinete Ministerial del presidente José María Balcázar ya se encuentra definido teniendo como premier a la exministra de Economía, Denisse Miralles. Sobre la designación de la funcionaria en dicho cargo, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, tuvo una contundente opinión.

"Orgánicamente todavía no hay una postura de partido ni de bancada, pero personalmente le puedo decir que no, porque es una ministra improvisada. Seguramente ha salvado la situación ya que el señor de Soto no daba entonces ella está entrando. Creo que a última hora la designaron", manifestó.

Descarta presiones a presidente Balcázar

Hernando de Soto ha revelado que hubo presiones al momento de formar el nuevo Gabinete Ministerial por parte de algunas bancadas políticas, que en un principio iba a liderar, sin embargo, se enteró por televisión que no ejercería dicho cargo debido a que el presidente José Balcázar juramentó a Denisse Miralles en su lugar.

Sobre ello, Flavio Cruz descartó que haya tenido algún tipo de comunicación con el economista ni con otros partidos políticos, por el contrario, afirmó que se encuentra "concentardo en el encargo que me ha dado mi partido de movilizar la campaña a nivel nacional".

"Dedebe ser un tema de ellos, en estas circunstancias todo el mundo quiere agarrar poder, un espacio, un cargo. Esa desesperación no es novedad para nosotros, lo estamos viendo desde lejos en este caso", expresó.

Además, negó que el partido político que representa tenga algún tipo de alianza con Alianza Para el Progreso tal y como deslizó de Soto. "No, nosotros nos conocemos entre perulibristas militantes y no militantes, conocemos a nuestros cuadros políticos y profesionales. Ninguno de Perú Libre está allí (...) No fue nunca nuestra prioridad", subrayó.

Señaló que en el cargo de premier "quisiera ver a uno de izquierda, de Perú Libre, un militante" para que tenga "lealtad, firmeza y compromiso" con el partido. "Quisiera ver a un socialista, pero no hay nada de eso", añadió.

Como vemos, tras la designación de Denisse Miralles como premier del Gobierno de José María Balcázar, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz la catalogó como una ministra improvisada.