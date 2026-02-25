Renovación Popular no dará voto de confianza al gabinete Miralles y evalúan presentar moción de censura

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José María Balcázar se encuentra en el centro de la polémica luego de lo que fue la juramentación de su gabinete el cual ha generado grandes sorpresas. Una de las que más llamó la atención fue la designación de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros pese a haberse anunciado que Hernando de Soto ocuparía dicho cargo.

No darán el voto de confianza y evalúan moción de censura

Este hecho también ocasionó que diversas bancadas rechazaran rotundamente la decisión como fue el caso de Renovación Popular. A través de un comunicado, el movimiento político liderado por Rafael López Aliaga acusó al Ejecutivo de haber hecho una repartija en la conformación de este nuevo gabinete.

Incluso, acusaron a los partidos APP y Perú Libre de haber copado el Consejo de Ministros gracias al pacto que se ha establecido desde el Congreso. Por ello, dejaron en claro que no otorgarán el voto de confianza y hasta evalúan presentar una moción de censura contra Denisse Miralles y sus ministros.

"La bancada Renovación Popular anuncia que no otorgará el voto de confianza a un gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso y evaluaremos presentar una moción de censura", indicaron.

Exigirán una votación pública

Siguiendo con su pronunciamiento, el partido de Rafael López Aliaga indicó que en caso de que proceda la censura, exigirán que la votación para la elección de un nuevo presidente encargado sea de conocimiento público y no privado tal como sucedió para censura de José Jerí.

Este pedido se da con la firme intención de conocer el voto de los congresistas y que no solo se reconozca el resultado final del conteo.

"En caso se logre la censura, anunciamos que solicitaremos al pleno del Congreso que la notación para la elección de quien reemplace al encargado de la Presidencia se haga de manera pública, a fin de que los peruanos puedan ver quien elige cada bancada y los pueda hacer responsables de sus decisiones", agregaron.

Es importante precisar que la propia nueva premier indicó que Hernando de Soto no fue elegido para el cargo ya que buscaba cambios más profundos, además de que el país necesita un accionar rápido ante la emergencia climática que lo azota.

