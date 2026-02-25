Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, admite interés por dirigir a club de la Liga 1

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la eliminación de 2 de Mayo frente a Sporting Cristal en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, Eduardo Ledesma sorprendió al admitir su interés por dirigir en la Liga 1. El entrenador paraguayo destacó la experiencia adquirida y elogió la competitividad del fútbol peruano, dejando la puerta abierta a futuras oportunidades en nuestro país.

Ledesma valora la experiencia en la Libertadores

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, se mostró reflexivo tras la eliminación de su equipo ante Sporting Cristal en una dramática definición por penales. Desde el aeropuerto Jorge Chávez, el entrenador resumió la actuación de su plantel:

"(Los penales) Son situaciones muy al límite, pegar bien a la pelota. Cristal estuvo más preciso, más tranquilo también en esa definición y es ahí donde se ve la experiencia".

El DT paraguayo resaltó la importancia de disputar fases previas de la Copa Libertadores, señalando que estos encuentros permiten aprender y madurar como profesional.

"Es una experiencia muy linda, este tipo de torneos te permiten eso. Vine dos veces como jugador, uno va creciendo, va madurando eso, hoy nos toca desde este lugar, como entrenador", manifestó para Bolavip Perú.

Además, Ledesma ponderó el nivel de sus rivales, incluyendo a Sporting Cristal y Alianza Lima, destacando el armado de los equipos, su presupuesto y la historia que los respalda:

"Nos tocaron dos equipos muy difíciles, que se armaron bien, con mucho presupuesto, con mucha historia. La reflexión que nos queda es que tuvimos la oportunidad y nos quedamos a la puerta".

DT de 2 de Mayo abre la puerta a la Liga 1

El paso de 2 de Mayo por Perú no solo dejó enseñanzas deportivas, sino también una buena impresión en los hinchas peruanos. Eduardo Ledesma destacó la competitividad y las oportunidades que ofrece el fútbol peruano:

"Obviamente, es un fútbol muy lindo, es un fútbol que te abre muchas puertas, un buen mercado para cualquier entrenador. Hay muchos entrenadores extranjeros que vienen acá, el caso de (Paulo) Autuori, el de (Pablo) Guede, que hoy dirige a Alianza. Da muchas oportunidades. Es un país muy lindo, realmente".

Cuando fue consultado sobre la posibilidad de dirigir en la Liga 1, el estratega paraguayo dijo: "Uno nunca cierra las puertas a ningún lugar. Hoy nos toca dirigir a 2 de Mayo, un equipo que está en crecimiento, que está tratando de hacer las cosas muy bien en nuestro país, en Paraguay y tratando de potenciarse como club".

Así, Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, dejó entrever su interés por dirigir a un club de la Liga 1, valorando la experiencia adquirida en la Copa Libertadores 2026 y destacando la competitividad y oportunidades que ofrece el fútbol peruano para entrenadores extranjeros.