José Balcázar viaja HOY a Arequipa con la titular de la PCM y ministros: Declaran en emergencia 17 distritos

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que este miércoles 25 de febrero el presidente José Balcázar viajará con miembros del nuevo gabinete ministerial a Arequipa para visitar los lugares más afectados por las fuertes lluvias.

Anuncian medidas urgentes por lluvias

Durante su primera conferencia de prensa en el cargo, Miralles informó que tras el primer Consejo de Ministros, se decidió ordenar una "respuesta nacional frente al Fenómeno del Niño", priorizando las familias que vienen siendo afectadas en diferentes regiones del país.

"El día de [hoy] el señor presidente de la República, con varios ministros, nos estamos trasladando primeramente a la ciudad de Arequipa y algunas zonas aledañas donde ha habido mayor impacto de la emergencia. Y posteriormente, vamos a reunirnos en el COEN y generar seguramente algunas actividades con gobernadores regionales y alcaldes para asegurar una intervención rápida a cada zona afectada", indicó.

Asimismo detalló que desde inicios de esta semana, diferentes ministerios ya han desplegado acciones en Arequipa, Ica y en el norte del país. Aseveró que el despliegue no es solo de funcionarios, si no también de equipos y maquinarias necesarias para atender la emergencia.

