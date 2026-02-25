Hernando de Soto advierte sobre nuevo gabinete: "Hay elementos que no garantizan elecciones libres"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A menos de 24 horas de su frustrada juramentación como nuevo primer ministro, Hernando de Soto advirtió que parte de la composición del Gabinete Ministerial no garantiza el desarrollo de elecciones libres, contexto que podría poner en peligro a nuestra democracia.

En entrevista exclusiva para el programa "Hablemos Claro", el economista recordó el escenario que no le generó asumir la conducción de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuando el propio José María Balcázar había destacado su "defensa y compromiso" por el modelo económico liberal.

No garantiza que las elecciones se desarrollen libremente

El autor de El Otro Sendero, señaló que le dijo al jefe de Estado que "no era un pantallazo", pero que sí estaba dispuesto a ayudar para que se rompa el sesgo hacia el Gobierno, sobre una hipotética interferencia para el desarrollo de los comicios de forma "limpia y clara".

En ese sentido, reveló en Exitosa, que el mandatario le respondió que le había a otorgar la total facultad de elegir a sus ministros de Estado "a manera de garantía" sobre su compromiso para el cumplimiento de las elecciones; no obstante, no le había autoriza designar al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC).

(Noticia en desarrollo...)