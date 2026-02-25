José Balcázar no detuvo la presión de Cerrón, congresistas y empresarios, señala Hernando de Soto

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de haberse quedado fuera de la juramentación del gabinete conformado por José Balcázar, Exitosa conversó en exclusiva con Hernando de Soto para conocer al detalle los que sucedió en las últimas horas.

No detuvo las presiones exteriores

Durante la charla con Nicolás Lúcar, el excandidato a la presidencia de la República dejó en claro que todas las conversaciones que sostuvo con el jefe de Estado se dieron de buena manera donde se alcanzaron acuerdos claros.

Sin embargo, con el transcurso de las horas la cosa fue cambiando e indicó que José María Balcázar no pudo detener las presiones que llegaron del exterior para la conformación del gabinete y las cuales fueron realizadas por congresistas y hasta por el propio Vladimir Cerrón.

"Era un presidente que no considero enemigo, consideré que sus intenciones era clarísimas, nuestras conversaciones han sido muy buenas y de confianza. Efectivamente, no logró parar todas las influencias, toda la arremetida de presiones que le han hecho congresistas, empresarios, el señor Cerrón de Perú Libre y otros", indicó.

No hay garantías de elecciones libres

En otro momento de la entrevista, el economista aseguró que ya había todo un plan trazado con José María Balcázar para realizar acciones en el país como en el tema de seguridad y las emergencias climáticas como se vienen dando al sur del país.

"Lo que dice la constitución es que el gabinete está conformado por dos tipos de decisiones: la que viene del presidente y del premier. La idea era elecciones limpias, evitar fuga de capitales, que las inversiones no se paralicen, estrategias de seguridad y atender de inmediato desastres como los de Arequipa", añadió.

Sin embargo, luego del último encuentro entre ambos ya no volvieron a conversar hasta que se enteró a través de la televisión que otras decisiones habían sido tomadas. Incluso, indicó que existen elementos que no garantizan la realización de elecciones transparentes y libres el próximo 12 de abril.

"Luego de la última reunión donde había lista y todo estaba claro y desde entonces yo no escuché nada del presidente y lo único que fue que nos enteramos por TV que muchas de las personas que habíamos sustituido ya habían regresado al poder y había elementos que no garantizaban necesariamente las elecciones libres", puntualizó.

En resumen, Hernando de Soto aseguró que no llegó a jurar como premier ya que José María Balcázar no pudo evitar las presiones del exterior para la conformación del gabinete.