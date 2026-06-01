Roberto Sánchez gobernaría igual que Dina Boluarte, señala Valderrama: "Lo veo como una persona frívola"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate presidencial continúa generando discusión en el sector político. En diálogo con Exitosa, el excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, cuestionó el perfil de Roberto Sánchez y aseguró que, en caso de llegar a la presidencia, su estilo de gobierno se asemejaría más al de Dina Boluarte que al de Pedro Castillo.

Las declaraciones se suman a la polémica en torno al vínculo de Sánchez con Antauro Humala y a las críticas por su propuesta de una nueva Constitución.

Críticas al debate

Valderrama lamentó que durante el debate Keiko Fujimori no haya profundizado en el tema de la reforma constitucional. Según señaló, hubiera sido esencial escuchar a Sánchez explicar cómo planea llevar adelante un cambio de Carta Magna bajo el modelo que en su momento impulsó Pedro Castillo. Para el aprista, esa omisión dejó sin respuesta una de las preguntas más relevantes de la campaña.

Comparación con Boluarte

El punto central de sus declaraciones fue la comparación entre Sánchez y Boluarte. Valderrama sostuvo que el candidato de Juntos por el Perú se muestra como una persona "más práctica, frívola... más tirando a ese lado", lo que lo acercaría al estilo de la expresidenta.

En su lectura, el excandidato aprista aseguró que Sánchez ya no encarna un proyecto radical como el de Castillo, sino una gestión más pragmática, aunque carente de profundidad política.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, Enrique Valderrama, excandidato presidencial, cuestionó el perfil de Roberto Sánchez y consideró que un eventual gobierno suyo tendría similitudes con la gestión de Dina Boluarte.



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El papel de Antauro Humala

Respecto a la polémica por la cercanía de Sánchez con Antauro Humala, Valderrama aseguró estar convencido de que el etnocacerista no tendrá protagonismo en un eventual gobierno.

"Ni siquiera llegará a la toma de mando", afirmó, sugiriendo que Juntos por el Perú se desharía rápidamente de él para evitar una crisis interna. Esta visión contrasta con las críticas de Fujimori, quien en el debate recordó las declaraciones pasadas de Sánchez en las que mencionaba a Humala como parte de su plan de seguridad ciudadana.

Las palabras de Valderrama refuerzan la narrativa de que Sánchez enfrenta un dilema: por un lado, intenta proyectar moderación y pragmatismo para captar sectores urbanos y moderados; pero por otro, carga con el peso de su pasado cercano al líder etnocacerista y con la bandera de una nueva Constitución que genera desconfianza en parte del electorado.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el excandidato presidencial Wolfgang Grozo expresó su preocupación por la alianza política entre Roberto Sánchez y Antauro Humala.



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La comparación con Boluarte, además, abre un flanco adicional: la posibilidad de que su gobierno sea percibido como una continuidad de la gestión cuestionada de la expresidenta.

Así, Valderrama coloca a Roberto Sánchez como un candidato frívolo hoy más alejado del planteamiento que tenía con Pedro Castillo, buscando evidenciar que el líder de Juntos por el Perú deberá responder con claridad en los próximos días para disipar dudas sobre su verdadero perfil de gobierno.