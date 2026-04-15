Premier Arroyo busca consenso con Somos Perú en busca de la estabilidad del país previo al voto de confianza

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El jefe del Gabinete, Luis Enrique Arroyo Sánchez, presentó ante Somos Perú los ejes de su gestión para el voto de confianza. La reunión priorizó la seguridad ciudadana, el cierre de brechas sociales y la reactivación económica nacional.

En una reunión estratégica clave, el Premier Luis Enrique Arroyo Sánchez presentó ante la bancada de Somos Perú los pilares de su gestión. El encuentro buscó asegurar el respaldo legislativo para el voto de confianza de este jueves en el Congreso.

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En el marco del voto de confianza de este jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, expuso ante la bancada de Somos Perú los tres ejes que orientan la gestión del Gobierno de Transición, con miras a su presentación ante... pic.twitter.com/ZXQqzsTySk — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 15, 2026

Prioridades para el desarrollo regional

La intención del Ejecutivo es demostrar que existe una hoja de ruta clara a pesar del corto tiempo de gestión. Por ello, el apoyo técnico de los ministros presentes fue vital para absolver las dudas de los parlamentarios sobre presupuesto y ejecución.

"El objetivo es optimizar los servicios de salud y la conectividad en beneficio de la población", manifestó el Premier Arroyo Sánchez. Esta declaración subraya el compromiso del gabinete por atender las necesidades básicas de los ciudadanos antes de su presentación ante el pleno.

El apoyo de los titulares de Economía, Salud e Interior refuerza la viabilidad técnica del plan de trabajo propuesto. La gestión de transición prioriza la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos para garantizar una transferencia ordenada.

Los gobernadores presentes incidieron en la importancia de no detener las licitaciones vigentes en el norte y oriente. El Premier ratificó que el presupuesto está garantizado para evitar que la inestabilidad política afecte al ciudadano de a pie.

Consenso político y seguridad ciudadana

El fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la paz social son ejes fundamentales del discurso que se dará mañana. La participación del Ministerio del Interior asegura un enfoque preventivo contra la delincuencia en las zonas con mayor índice de criminalidad.

"Buscamos un diálogo abierto con las bancadas para asegurar la gobernabilidad del país", señaló el jefe del gabinete ministerial. Con estas palabras, Arroyo Sánchez intenta reducir las tensiones políticas y enfocar el debate legislativo en los resultados para la ciudadanía.

La reunión con Somos Perú marca el inicio de una serie de rondas de diálogo con diversas fuerzas políticas. El Ejecutivo espera que el Congreso valore la naturaleza técnica de las propuestas presentadas para superar la crisis de conectividad y salud.

El compromiso del gabinete ministerial refleja la voluntad de impulsar el desarrollo económico durante esta etapa de transición. Mañana será un día decisivo donde el Premier Arroyo buscará convencer al Parlamento sobre el voto de confianza de este jueves.