Perú entrega nota diplomática a Guatemala que certifica el cumplimiento de los procedimientos para la entrada en vigor del TLC

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En ceremonia llevada a cabo este lunes 1 de enero en el Palacio de Torre Tagle, el canciller Carlos Pareja Ríos, hizo entrega al embajador de Guatemala en el Perú, Estuardo Meneses, la nota diplomática que señala que nuestro país ha cumplido con los procedimientos internos para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones y su protocolo de actualización.

El acto contó con la participación del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, los viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores, así como de los directores generales de la Cancillería.

Entrada en vigor será el 1 de julio de 2026

Como parte de los procedimientos previos a llegar a esta instancia, el TLC con Guatemala fue suscrito el 6 de diciembre de 2011, mientras que el protocolo de actualización del TLC de 2014 fue suscrito el 23 de abril de 2025. Vale destacar que, la ratificación, por parte del Perú, fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 023-2026-RE, de fecha 26 de mayo de 2026.

En ese sentido, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores destacó la "fuerte voluntad" de ambos países para culminar con el proceso de ratificación del TLC, cuya fecha de entrada en vigor será a partir del 1 de julio del presente año.

El Perú considera a Guatemala como uno de sus socios centroamericanos más importantes, debido a la activa relación comercial que mantienen. En 2025, el intercambio comercial entre ambos países ascendió a US$ 206 millones, destacando el dinamismo del sector agrícola, que actualmente concentra el 50 % del comercio bilateral.

#NoticiasTorreTagle | ¡Perú y Guatemala refuerzan su comercio bilateral! 🇵🇪🤝🇬🇹

Canciller Pareja entregó al embajador Estuardo Meneses la nota diplomática que certifica el cumplimiento de los procedimientos internos del país para la entrada en vigor del Tratado de Libre... pic.twitter.com/fNdRNHcWQy — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 1, 2026

Gobierno cesa a embajadores ante nueve países, un principado y una organización internacional

El Gobierno de José María Balcázar cesó a los embajadores de España, el Principado de Andorra, Estados Unidos, India, Bangladesh, Maldivas, Nepal, Sri Lanka, Francia y Costa Rica, de acuerdo con las resoluciones supremas publicadas la tarde de este lunes 1 de junio en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Luis Carlos Antonio Iberico Núñez fue cesado del cargo como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de España, el Principado de Andorra y ante la Organización Mundial de Turismo (ONU Turismo).

En el caso de los Estados Unidos, al embajador peruano Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco también se le cancelarán sus cartas Credenciales y los plenos poderes correspondientes, según lo señalado desde la Cancillería.

Misma situación ocurre con el embajador en situación de retiro Javier Manuel Paulinich Velarde, con residencia en Nueva Delhi, quien dejará sus funciones ante los países de la República de la India, República Popular de Bangladesh, República de Maldivas, Nepal y la República Socialista Democrática de Sri Lanka.

Del mismo modo, Carlos Guillermo Hakansson Nieto dejará sus funciones como embajador del Perú ante República de Costa Rica y Stephen Yuri Haas Del Carpio ante Francia.

Finalmente, sobre las fechas de término de las funciones de los embajadores salientes, serán fijadas mediante resolución ministerial.