Gobierno peruano saluda a Colombia por el desarrollo de su primera vuelta presidencial

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, saludó a la República de Colombia por el desarrollo de su primera vuelta presidencial llevada a cabo este domingo 31 de mayo.

A través de sus plataformas oficiales, la Cancillería peruana reconoció como "ejemplar" la jornada democrática, donde destaca el compromiso de su población con la "institucionalidad y el Estado de derecho, y su anhelo de convivir en paz y libertad".

El Gobierno del Perú felicita al pueblo y a las autoridades de Colombia por la ejemplar jornada electoral de la elección presidencial del 31 de mayo, que demuestra la firme vocación cívica y democrática del pueblo colombiano, su renovado compromiso con la institucionalidad y el... — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 1, 2026

De La Espriella y Cepeda a segunda vuelta

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que organiza las elecciones en Colombia, para los comicios estaban habilitados 41 421 973 ciudadanos, de los cuales 40.007.312 sufragaron dentro de su territorio local, mientras que 1 414 661 de ciudadanos lo realizaron desde diferentes partes del mundo.

La población colombiana a dio su respaldo en la primera vuelta a los candidatos presidenciales Abelardo De La Espriella (derecha radical) e Iván Cepeda Castro (izquierda y centro-izquierda) con un 43 % y 40 %, respectivamente.

Es importante mencionar que, según el sistema electoral colombiano, como ninguno de los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño (Palacio Presidencial de Colombia) alcanzó superar el 50 % +1 de los votos válidos, habrá una segunda vuelta presidencial el próximo domingo 21 de junio, y quien resulte ganador asumirá funciones del 7 de agosto del 2026 al 7 de agosto del 2030.

Vale mencionar que, en esta oportunidad, los ciudadanos colombianos votaron exclusivamente por la fórmula integrada por presidente y vicepresidente de la República, puesto que, las elecciones legislativas se realizaron en marzo último, permitiendo la conformación de un nuevo Congreso.

Gustavo Petro no reconoce primeros resultados oficiales

Tras conocerse los primeros resultados de las elecciones en Colombia, el actual mandatario del país, Gustavo Petro, se encargó de rechazar los mismos, acusando presuntas irregularidades en el sistema de preconteo.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", señaló el líder Pacto Histórico.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la... — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

En ese sentido, señaló que "atenderá y aceptará" los resultados de las comisiones escrutadoras dirigidas por los "jueces de la República". Esta posición se enmarca a que su candidato oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no alcanzó el respaldo esperado en la decisiva jornada, contrario a lo revelado por las encuestadoras en la primera etapa de la campaña presidencial.

Desde Colombia se alistan para llevar a cabo su segunda vuelta presidencial, teniendo en cuenta que no existe reelección de presidentes.