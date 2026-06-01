Keiko Fujimori arremete contra Roberto Sánchez tras debate: "Quedó muy claro que él no ha deslindado de Antauro"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego del desarrollo del debate presidencial que se llevo a cabo el pasado 31 de mayo, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori tomo un momento junto a sus simpatizantes para hacer referencia a sus cuestionamientos frente a su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez sobre su alianza con Antauro Humala.

Declaraciones de Keiko Fujimori post debate

En medio de su discurso en Tarapoto, la candidata a la presidencia por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori destacó que su principal idea fue dar a conocer sus propuestas. Sin embargo, cuestionó que, por el lado contrario, es decir, en el partido de Roberto Sánchez, el argumento de la candidata fue que, dicho representante la atacó al no tener un plan de gobierno establecido.

Siguiendo esa línea, Keiko Fujimori dijo que no prestará oídos a los ataques y se centrará en lo que ha venido haciendo todo el proceso de su campaña electoral, que es hablar del futuro, mencionar como va a ejecutar sus propuesta y haciendo énfasis en el equipo que la acompaña en este recorrido hacía el sillón presidencial.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lanzó una fuerte crítica contra el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, durante el debate electoral, cuestionando la coherencia de su discurso en materia de derechos humanos. En su... pic.twitter.com/I0iG0BAKRT — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

Candidata cuestionó la falta de respuesta de Roberto Sánchez ante la mención de Antauro Humala

Teniendo en cuenta lo acontecido en el debate presidencial en el que ambos candidatos expresaron sus ideas y propuestas a través de diversos bloques, un detalles que resaltó la lideresa de Fuerza Popular es que Roberto Sánchez no respondió de manera directa cada una de sus consultas sobre su alianza con Antauro Humala.

En ese sentido, la candidata también opinó sobre los ataques que recibió en el debate al ser nombrada una persona que no tiene conocimiento sobre las necesidades del país. Dada esta situación, dijo que no haría a caso a esos comentarios.

"Yo creo que la población se da cuenta, y si con referencia al tema de Antauro Humala yo se lo pregunté dos o tres veces y quedó muy claro que el no ha deslindado del señor Antauro Humala que es un asesino de policías, es por eso que ahí viene mi principal cuestionamiento, alguien que tiene a su lado a una persona que ha asesinado policías, cómo puede pretender liderar la lucha contra la corrupción y la criminalidad", expresó Keiko Fujimori

Finalmente, con este accionar, Keiko Fujimori arremete contra el candidato Roberto Sánchez ante lo ocurrido en el debate y su actitud al no buscar aclarar su relación con Antauro Humala.