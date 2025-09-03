Gladys Echaíz sobre reforma de justicia: Aseguró que Santivañez no lidera la medida pese a ser ministro de Justicia

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante el Consejo de Ministros de este miercoles, 3 de septiembre, el ministro de Justicia y Derechos, Juan José Santiváñez, presentarán un informe sobre la situación del sistema de Justicia. Ante una posible reforma, la congresista Gladys Echaíz opinó que Santiváñez no lidera la medida.

Santiváñez no es el Gobierno

La parlamentaria Echaíz, tras ser consultada, aclaró que Santiváñez, pese a ser ministro de Justicia no encabeza la reforma del sistema judicial, solo forma parte del sector. Además, aseguró que el verdadero problema radica en la selección y desempeño de los recursos huamnos en la administración de justicia.

"Juan José Santiváñez no es el Gobierno y la reforma de justicia se hace por un equipo de personas. Será el ministro de Justicia, pero no encabeza la administración de justicia. (...) Acá se está trabajando en el Congreso para ver todo en cojunto. Todo radica en el recurso humano, leyes sobran ¿Qué pasa entonces? ¿Qué está pasando? Eso hay que analizarlo", aseguró.

Afirmó que la raíz de las deficiencias se dan en el proceso de selección de jueces, fiscales y personal en general. Consideró que este debe ser el foco principal de la reforma.

Presupuesto del Ministerio Público

La legisladora también se pronunció sobre el debate del presupuesto del Ministerio Público y señaló que aún no ha revisado el detalle del presupuesto asignado, pero destacó que será evaluado en el Congreso una vez que el ministro sustente los requerimientos.

Echaíz también precisó que el análisis se dará durante el debate parlamentario y dependerá también de lo que informe el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al déficit proyectado.

"Hay un déficit para este año que deberá ser sustentado, todavía estamos empleando el presupuesto vigente", indicó.

La parlamentaria remarcó que corresponde al ministro acudir al Parlamento para explicar las cifras solicitadas y justificar en qué se destinarán los recursos. Resaltó que el Congreso tendrá la responsabilidad de examinar los montos y definir si se ajustan a las prioridades del sistema de justicia.

En ese sentido, Echaíz manifestó que la transparencia y el sustento técnico serán claves para la aprobación del presupuesto, en especial ante las limitaciones económicas que enfrenta el país.

