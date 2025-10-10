Gremios agrarios también son víctimas de extorsión: "Entran a robar, atacan a trabajadores"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el pdte. de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, indicó que su sector también sufre los estragos de la extorsión, debido a que esta actividad se desarrolla en zonas alejadas del país.

Gremios agrarios también son extorsionados

La extorsión también ataca a la agricultura. El presidente de AGAP se sumó al pedido de pedir una persona experta, con liderazgo, al frente de la cartera que nos brinda seguridad a todos los peruanos.

La exigencia de seguridad por parte del gremio no es en vano. Por la distancia que ocupa el desarrollo de la agricultura, se hace más propicia la intervención criminal ante la ausencia del Estado en las zonas mas lejos de la capital.

"Nosotros estamos en las zonas más desprotegidas del país, en las zonas rurales donde muchas veces no hay ni presencia del Estado y menos de las autoridades como la Policía Nacional del Perú.

Entre los diversos ataques que sufren los agricultores están las extorsiones en contra de los empresarios de todo tamaño, ataques a fundos, robos, amenazas, entre otros.

De esta manera, el plan del gabinete actual tiene que tener una estrategia ética de seguridad, mas que no solo incluya a los empresarios sino también a los trabajadores del sector.

Exigen a gobierno de Jerí gabinete técnico y ético

Un gabinete con personas intachables y profesionales de primer nivel con bases éticas es parte del pedido del presidente. Además, refirió que tener 7 presidentes en un periodo de 9 años no permite consolidar ningún plan de gobierno.

"genera inestabilidad porque hay cambio de funcionarios, comienzan a trazar rutas y objetivos para cada ministerio y, muchas veces, muchos de ellos comienzan de cero cuando deben llevar una ruta de desarrollo si es que la cartera se ha llevado bien", indicó.

La postura emitida por el gremios agrarios recoge los pedidos de la pequeña agricultura, la agricultura empresarial, agroindustria y exportación.

"Necesitamos un ministro de Agricultura que entienda al sector y que pueda inmediatamente trabajar con los equipos técnicos para resolver los problemas que tiene el sector agrario"-

El gremio de agricultores indica que el plan de seguridad debe abarcar a todos los frentes y contar con profesionales de alto nivel que brinden soluciones viables.

De la misma forma, la ciudadanía continuará con mucha expectativa ante la llegada de un gabinete que sea ético y técnico, tal como lo indica Amaro.