Ignacio Buse, tenista peruano, afronta la clasificación del ATP 250 de Estocolmo como tercer favorito

Ignacio Buse arribó a Suecia para disputar la fase de clasificación del ATP 250 de Estocolmo, su cuarto torneo en el circuito principal. El número uno del tenis peruano llega con la ilusión de repetir su gran rendimiento en Gstaad, donde alcanzó las semifinales partiendo desde la 'qualy'.

A sus 21 años, el limeño demuestra una constante evolución en su carrera profesional, habiendo expresado su deseo de competir en torneos superiores al circuito Challenger. En Estocolmo, buscará consolidar su ascenso y continuar sumando experiencia ante rivales de jerarquía.

El #108 del ranking ATP no le permite ingresar directamente al cuadro principal, pero sí lo posiciona como tercer cabeza de serie en la clasificación, lo que evidencia su crecimiento en el circuito. El torneo representa una oportunidad ideal para afianzar su progreso en una superficie distinta a la habitual.

¡IGNACIO BUSE VA POR EL CUADRO PRINCIPAL EN ESTOCOLMO!



Todo va quedando listo para que Ignacio Buse busque su pase al cuadro principal del ATP 250 de Estocolmo. El tenista peruano enfrentará este sábado 11 al británico Arthur Ferry (ATP 221) desde las 7:30 a.m. en el Royal Lawn... pic.twitter.com/ftMPVlZQd9 — Tribuna Deportiva Perú (@PeruTribuna) October 11, 2025

Nuevo desafío en pista dura

Buse llega al BNP Paribas Nordic Open tras un paso irregular por el Challenger de Valencia, donde fue eliminado por el español Pablo Llamas Ruiz en sets corridos. Sin embargo, ese revés no opaca su gran año, en el que incluso conquistó el Challenger de Sevilla sobre tierra batida.

El peruano enfrentará la clasificación en superficie dura bajo techo, una condición que no le es ajena. Ya ha competido en estas pistas en torneos como el Challenger de Acapulco y el US Open, donde mostró gran adaptación y solidez. En México alcanzó las semifinales, y en Nueva York superó la fase previa para debutar en un Grand Slam.

El inicio de la 'qualy' está previsto para el sábado 11 de octubre, mientras que la primera ronda del cuadro principal comenzará el miércoles 15. La final se disputará el domingo 19 de octubre en el Royal Tennis Hall, con el estadounidense Tommy Paul, actual número 15 del mundo, defendiendo el título.

La consagración en Gstaad y el reconocimiento internacional

La mejor semana de Ignacio Buse hasta ahora se vivió en el ATP 250 de Gstaad, donde brilló desde la clasificación. Venció a experimentados rivales como Albert Ramos-Viñolas y Laslo Djere, logrando su primer triunfo en el circuito ATP.

Posteriormente, superó al polaco Majchrak y al argentino Burruchaga para alcanzar las semifinales, cayendo ante Juan Cerúndolo. Su actuación le permitió ascender 34 posiciones en el ranking ATP, ubicándose en el puesto 133, su mejor ubicación hasta la fecha.

Medios internacionales como Marca y ESPN elogiaron su desempeño, calificándolo como una "joya en ascenso" y la "revelación del torneo". Con este respaldo, Ignacio Buse llega a Estocolmo decidido a confirmar que su irrupción en el tenis mundial no es casualidad, sino el reflejo de un talento peruano en plena consolidación.