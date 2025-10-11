Final de 'Yo Soy 2025': A qué hora empieza, dónde ver y cómo elegir al ganador

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de semanas de presentaciones memorables, llegó el momento más esperado: la final de 'Yo Soy 2025'. Cuatro grandes imitadores se enfrentarán en una gala imperdible donde la decisión final estará en manos del público. En esta nota te contamos a qué hora empieza, dónde ver y cómo elegir al ganador del reality.

Gran final de 'Yo Soy 2025'

Yo Soy llega a su última gala con cuatro imitadores que se robaron el corazón del público: Pedro Infante, Raphael, José José y Daddy Yankee.

La semifinal fue un show total, con cada imitador sacando lo mejor de sí para ganarse su pase a la final. Pero la verdadera bomba vino cuando el jurado dejó pasar a los cuatro. Sí, a los cuatro. El público no lo podía creer y las redes explotaron de inmediato.

Este sábado 11 de octubre, a partir de las 9:00 p.m., el país vivirá la esperada final de Yo Soy, una gala que será transmitida en vivo por la señal de Latina y que promete pura emoción, talento y nostalgia.

Será una gala donde los imitadores tendrán su última oportunidad para conquistar no solo al jurado sino también al público, que nuevamente tendrá un papel decisivo en el resultado.

Los seguidores del programa ya calientan motores para votar y apoyar a su favorito. Y es que no se trata solo de talento, sino también del cariño del público, ese que puede cambiarlo todo con un clic.

Dónde ver y cómo votar por tu favorito

La final podrá verse en señal abierta por Latina y en simultáneo a través del canal oficial de Yo Soy en YouTube. Así, nadie se queda fuera del cierre de temporada, ni los que están frente al televisor ni los que siguen el show desde el celular.

Pero eso no es todo. Si quieres ser parte activa del momento más esperado del programa, podrás votar por tu imitador favorito mediante la app oficial de Latina, una herramienta que será crucial para definir al ganador de esta edición.

El proceso es fácil y gratuito. Solo necesitas descargar la aplicación, registrarte o iniciar sesión, entrar a la sección "Participa" y elegir al artista que más te haya gustado. Eso sí, solo se permite un voto por usuario, así que hay que pensar bien antes de apretar el botón.

Atento con esto porque la votación estará disponible únicamente durante la emisión en vivo, así que más vale tener la app lista y el dedo preparado para apoyar en el momento idóneo.

Este sábado 11 de octubre, desde las 9:00 p.m., el público podrá vivir la gran final de Yo Soy por Latina y elegir al ganador a través de la aplicación oficial del canal. Los imitadores de Pedro Infante, Raphael, José José y Daddy Yankee se alistan para dejarlo todo en el escenario y conquistar los votos del público en esta noche decisiva.