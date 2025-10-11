Colapso en comisaría: Municipalidad de Surquillo cede local para que la PNP no detenga su labor

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de tensión se vivieron en la comisaría de Surquillo, luego de que una parte del techo colapsara, provocando una emergencia que dejó inhabilitadas varias áreas de la dependencia policial.

El incidente no dejó heridos, pero puso en riesgo la seguridad del personal policial y generó preocupación entre los vecinos, quienes se acercaron al lugar tras escuchar el estruendo y ver el movimiento de las unidades de emergencia.

Ante la situación, la Municipalidad Distrital de Surquillo reaccionó de inmediato y convocó una sesión extraordinaria del Concejo Municipal para definir medidas de apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), cuya labor no podía quedar interrumpida.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El techo de la comisaría del distrito de Surquillo sufrió un colapso y dejó tres efectivos policiales heridos quienes fueron derivados al Hospital de la Policía tras el incidente.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774... pic.twitter.com/vt0Eowuhsj — Exitosa Noticias (@exitosape) October 9, 2025

Municipio ofrece nuevo espacio a la Policía Nacional

Durante la sesión, el Concejo aprobó por unanimidad ceder temporalmente el cuarto piso de la Casa de la Juventud, un espacio municipal ubicado en el corazón del distrito.

Con esta decisión, la PNP Surquillo podrá continuar con sus labores administrativas y operativas mientras se ejecutan los trabajos de rehabilitación en su sede principal.

Fuentes municipales informaron que el área será acondicionada para el uso policial en los próximos días, garantizando condiciones adecuadas para el personal y para la atención al público.

Asimismo, se dispuso que las brigadas técnicas del municipio y Defensa Civil realicen una evaluación de los daños estructurales en la comisaría, a fin de determinar el origen del colapso y las acciones necesarias para su recuperación.

Vecinos del distrito valoraron la rápida respuesta del municipio ante la emergencia, destacando la importancia de mantener activa la presencia policial en Surquillo.

Trabajo conjunto por la seguridad ciudadana

La Municipalidad de Surquillo expresó su respaldo a los agentes policiales afectados y precisó que esta acción forma parte de su política de coordinación permanente con la Policía Nacional.

Según el comunicado emitido por la comuna, el objetivo es garantizar la continuidad del servicio policial y preservar la seguridad ciudadana, mientras se rehabilitan las instalaciones afectadas.

El municipio reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera articulada con la PNP para enfrentar los desafíos de la seguridad urbana y fortalecer la tranquilidad de los vecinos.

Además, se recordó que la Casa de la Juventud, donde operará temporalmente la comisaría, ofrece amplios espacios y una ubicación estratégica, lo que permitirá mantener la atención sin mayores inconvenientes.

Finalmente, la Municipalidad de Surquillo reiteró su disposición de continuar apoyando a la Policía Nacional del Perú en todas las acciones que contribuyan al orden, la seguridad y el bienestar de la población del distrito.