Manuel Barreto tras la derrota de Perú ante Chile: "Duele perder así, pero me siento orgulloso del equipo"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Manuel Barreto ofreció una conferencia de prensa tras la derrota de la selección peruana por 2-1 ante Chile, en lo que fue su primer partido como entrenador interino de la 'bicolor'. El técnico lamentó el resultado, especialmente por cómo se dio, con un autogol de Matías Lazo en los minutos finales.

"Cuando te ganan el partido en la última jugada, duele, pero mi dolor era sobre todo porque no lo merecieron. No cambia absolutamente el orgullo que siento de haber estado estos días con ellos", expresó Barreto, quien valoró la entrega del plantel a pesar del poco tiempo de preparación.

El estratega resaltó que, con apenas algunos días de trabajo, el grupo mostró identidad, personalidad y compromiso, características que espera consolidar en el proceso de renovación que ha iniciado en la selección peruana.

"Es un equipo nuevo, con un promedio de 24 años de edad, que ha tenido varios debuts y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano", afirmó.

🎙️ Manuel Barreto, DT de la Selección Peruana: "Cuando te ganan el partido en la última jugada duele, pero mi dolor es sobre todo porque no lo merecieron. No cambia el orgullo que siento por cómo se han entregado".#ZonaMixta 📰 pic.twitter.com/XrATmbNhh2 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 11, 2025

Una nueva generación para la 'bicolor'

Barreto también se mostró satisfecho con la forma en que los jugadores plasmaron su idea de juego en el campo del estadio Bicentenario de La Florida. Pese al resultado adverso, consideró que Perú dio un paso importante hacia el futuro, apostando por una generación joven y prometedora.

"Me refiero por supuesto al juego cuando podemos progresar con pases, pero también entendiendo el fútbol moderno y las transiciones rápidas por los costados. La sensación siempre es amarga por el resultado, pero hay mucho orgullo por lo que han hecho los chicos", explicó.

El entrenador subrayó que el amistoso ante Chile permitió sembrar las bases de un nuevo proceso, en el que los jóvenes deberán consolidarse con el tiempo. "Han dado un paso hacia adelante, un paso fuerte en un camino que les va a tocar recorrer en los próximos años", añadió.

El liderazgo de Valera y el elogio a Felipe Chávez

Otro aspecto que destacó Barreto fue la reacción del grupo tras el pitazo final. El entrenador reveló que jugadores experimentados como Alex Valera y Anderson Santamaría alentaron a los más jóvenes a mantener la cabeza en alto y valorar el esfuerzo realizado ante un rival exigente.

"El mensaje de Alex, como uno de los líderes, y de Santamaría fue levantar la cabeza, valorar el partido que han hecho los chicos y el ritmo con el que se compitió. Fue un encuentro extraordinario y muy divertido de ver", comentó el DT.

Finalmente, el técnico dedicó elogios al debutante Felipe Chávez, quien a sus 18 años demostró calidad y compromiso pese a los contratiempos logísticos en su llegada desde Europa. "Felipe tiene mucha calidad. No ha sido fácil venir de tan lejos, pero mostró una gran predisposición y muchas ganas. Junto a Max Castro son jóvenes con futuro, que seguirán creciendo si mantienen su nivel en sus clubes", cerró.

Con sus palabras, Barreto dejó en claro que, pese a la derrota, el recambio generacional de la selección peruana ha comenzado y que este grupo joven representa una nueva esperanza para el futuro del fútbol nacional.