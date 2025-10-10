Dina Boluarte asegura que no dejará el país tras ser vacada: "Estoy tranquila con mi conciencia"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde su domicilio, la expresidenta de la República, Dina Boluarte, salió para responder ante la prensa y dejó un mensaje claro. Ella se siente tranquila consigo misma por lo hecho durante su gestión y negó que vaya a fugarse del país para eludir a la justicia que la investiga por diversos casos, de los cuales, no se siente responsable.

Con la conciencia tranquila

Acompañada de su abogado Juan Carlos Portugal, la exmandataria se presentó ante los medios en el pórtico de su casa para asegurar que no tiene pensado abandonar el Perú. Además, aseguró que estuvo descansando debido a que la vacancia ocurrió en altas horas de la noche del jueves 9 de octubre.

"Se han estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o que había buscado un asilo, nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar, anoche como a las 11 o 12 de la noche el Congreso notificó la vacancia y ya a mi casa llegué aproximadamente a las 3.00 am. Hoy he estado descansando como corresponde", manifestó.

Dina Boluarte declarando para la prensa desde su domicilio.

Con respecto a las investigaciones que se encuentra abiertas en la Fiscalía, la exjefa de Estado afirmó que no tiene responsabilidad en ninguna de las acusaciones. También precisó que vivió aproximadamente siete años en el exterior, y aún así, volvió porque sentía un compromiso de trabajar por la nación.

"He regresado a la patria porque siempre estuvo en mi corazón el servir al Perú. Lo he hecho en mi calidad de presidenta, estoy tranquila con mi conciencia. Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país", sentenció.

Vacancia de Dina Boluarte

En la noche del último jueves, el Parlamento aprobó la moción de vacancia en contra de Boluarte Zagarra, con 122 votos a favor. Siguiendo el orden constitucional, José Jerí, presidente del Legislativo, juramentó como nuevo jefe de Estado, dejando a Fernando Rospigliosi como el nuevo titular del Legislativo en su condición de vicepresidente.

Así, Dina Boluarte habló por primera vez luego de ser vacada por el Congreso de la República. La expresidenta aseguró haber estado descansando y que no planeó fugarse del país. Además, indicó que su conciencia está tranquila, en referencia a las investigaciones que siguen abiertas en su contra.