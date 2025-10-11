Terror en el Rímac: 30 encapuchados destruyen el mercado de flores Uniflor durante violento intento de desalojo

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una violenta irrupción sacudió el mercado de flores Uniflor, ubicado en el distrito del Rímac, durante la noche de este viernes 10 de octubre.

Según denunciaron los comerciantes, alrededor de treinta personas ingresaron por la fuerza al centro de abastos, destruyeron puestos y vitrinas, y provocaron un enfrentamiento con los trabajadores del lugar.

Los comerciantes, visiblemente afectados, señalaron que los atacantes rompieron los accesos principales y comenzaron a causar destrozos, generando momentos de pánico y caos entre quienes se encontraban trabajando en horas de carga.

🔴🔵 Cerca de 30 personas ingresaron violentamente al mercado de flores Uniflor, en el distrito del Rimac, destruyendo puestos y enfrentándose a los comerciantes. Según denuncian, se trataría de un nuevo intento de desalojo. La Policía ya resguarda la zona.



Disparos y denuncias de usurpación

Durante el enfrentamiento, los testigos aseguraron que se escucharon disparos, lo que incrementó el miedo entre los comerciantes. El abogado de los afectados, Henry Bander, indicó que este no sería el primer intento de desalojo violento y recordó que el mercado ya fue atacado en septiembre en al menos dos ocasiones anteriores, dejando heridos y denuncias por usurpación y tenencia ilegal de armas.

"Tomaron el mercado por asalto, ya hay antecedentes desde el 17 de septiembre cuando lo quemaron. El 25 también hubo balaceras y heridos. Todo está denunciado en la Fiscalía", expresó Bander.

El letrado señaló que detrás de estos ataques estaría una mujer identificada como Yolanda Lavado, quien asegura haber comprado la propiedad a una iglesia misionera, aunque —según explicó— la venta fue en acciones y derechos, sin precisar el área exacta adquirida.

Comerciantes se atrincheran y la Policía interviene

Tras el ataque, los comerciantes se encerraron dentro del mercado como medida de protección.Con lo que quedó de las vitrinas destruidas, bloquearon los accesos para evitar un nuevo ingreso de extraños.

"Treinta personas vinieron a sacarnos, nosotros trabajamos aquí hace más de veinte años. Esto era una pampa, y con esfuerzo levantamos nuestros puestos", relató una de las vendedoras entre lágrimas.

Al lugar llegó personal de la Policía Nacional, que actualmente resguarda las inmediaciones del mercado para prevenir nuevos disturbios.

Hasta el momento, no se reportan detenidos, y las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de este violento intento de desalojo.

La situación continúa siendo tensa en el Rimac, mientras los comerciantes exigen que se respete su derecho al trabajo y que las autoridades intervengan con firmeza para garantizar su seguridad.