José Jerí sostuvo reunión con Janet Tello, Tomás Gálvez e Ilich López en Palacio de Gobierno

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí Oré, sostuvo una reunión junto a los tres representantes de los poderes del Estado durante la tarde del viernes 10 de octubre como parte de su primer día de mandato en el cargo. En la reunión de estricto privado se tomaron acuerdos "establecidos en la última mesa de trabajo multisectorial por la seguridad", indica Presidencia.

José Jerí sostuvo reunión con tres poderes del Estado

Desde Palacio de Gobierno, el actual presidente de la República, José Jerí, recibió a los titulares de los tres poderes del Estado para evaluar las acciones en conjunto. Alrededor de las 6:30 p.m. recibió a la titular del Poder Judicial, Janet Tello. Posteriormente llegó el Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, y como representante del Congreso, el tercer vicepresidente Ilich López.

Según indicó la cuenta de X de Presidencia, en la reunión se llevaron acabo "los acuerdos establecidos en la última mesa de trabajo multisectorial por la seguridad, específicamente en lo referido al fortalecimiento de las unidades de flagrancia".

El presidente de la República José Jerí Oré sostuvo una reunión con representantes de los poderes del Estado: la presidenta del Poder Judicial, señora Janet Tello; el tercer vicepresidente del Congreso de la República, congresista Illich López; y el fiscal de la Nación, señor... pic.twitter.com/OAyStnkpfa — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 11, 2025

Reunión multisectorial

La reunión multisectorial se da tras la vacancia por incapacidad moral permanente por parte del Congreso en contra de Dina Boluarte Zegarra. Durante la madrugada de este viernes 10 de octubre, Jerí asumió el cargo como nuevo mandatario.

Como parte de sus primeras acciones ha sido este encuentro entre los tres representantes del Estado. A su salida de la reunión pactada, los funcionarios no dieron declaraciones a la prensa.

Sin embargo, en la publicación del Ministerio Público, se especificó que han retomado los últimos acuerdos establecidos. Como se recuerda, tras el último paro de transportistas realizado el 6 de octubre, gremios del sector impulsaron diversos encuentros junto a autoridades.

"se reafirmó el compromiso de fortalecer las Unidades de Flagrancia, con el fin de garantizar una respuesta más rápida, eficiente y articulada frente a la criminalidad

🚨 #LoÚltimo | El Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, junto a la presidenta del @Poder_Judicial_, Janet Tello, y el tercer vicepresidente del @congresoperu, Illich López, se reunió con el presidente de la república, José Jerí Oré, con el propósito de ratificar los... pic.twitter.com/zPYptx9xHJ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 11, 2025

Al mismo tiempo, el fortalecimiento de las Unidades de Flagrancia responde a una falta de presupuesto anunciada desde el Ministerio Público. Este sería otro de los temas abordados durante la sesión.

Por su parte, el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, no asistió a la reunión más acudió Ilich López, que ahora ocupa la tercera vicepresidencia en la Mesa Directiva (MD).

Se espera que las coordinaciones entre los tres poderes del Estado brinden resultados en la lucha contra el crimen en un contexto de alta tensión ciudadana que busca seguridad en el país.