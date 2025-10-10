Dina Boluarte fue traicionada por el Congreso como ella lo hizo con Pedro Castillo, señala Gilbert Violeta

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el excongresista Gilbert Violeta sostuvo que Dina Boluarte terminó vacada al ser traicionada por las fuerzas políticas que sostenían su gobierno, remarcando que ella hizo lo mismo con Pedro Castillo.

Fue traicionada como lo hizo con Castillo, indicó

El excongresista Violeta indicó que la llegada y permanencia de Dina Boluarte como presidenta de la República tiene un principal motor: las fuerzas políticas del Congreso. Los que se posicionaban como los "aliados directos" de Boluarte finalmente le dieron la espalda en votos.

"Dina Boluarte nace de una traición al señor Pedro Castillo y, como buena traidora, con traición se va porque esas mismas bancadas que, en su momento complotaron para tenerla a la señora Boluarte en el poder son las mismas bancadas que un día para otro le dan la espalda después de haberla soportado día tras día".

Desde el Congreso y con la influencia de las más poderosas bancadas del Legislativo se cuenta con el poder de poner ministros de Estado, imponer jefes de direcciones, manejar presupuestos, entre otros, según indicó Violeta.

Congreso fue irresponsable al elegir a Jerí

"Creo que han debido de darse un poco más el trabajo de seleccionar a alguien con mejores condiciones. Creo que en eso todas las bancadas comparten responsabilidad y las bancadas más grandes como Fuerza Popular, APP, Renovación, con una responsabilidad mayor".

Según la posición de Violeta, el procedimiento político adoptado por Jerí también fue inoportuno. En ese sentido indicó que el actual presidente del país debió haber "bajado al llano", es decir, volver a su condición de congresista para desde ahí elegir a una nueva Mesa Directiva.

El excongresista recordó el ingreso de Manuel Merino como presidente y remarcó que fue de la misma forma en la que llegó Jerí. Ante este movimiento político, como se recuerda, se dio paso a las manifestaciones sociales.

"Esta misma forma de figura es lo que hizo que el señor Merino terminará en su casa", aseveró.

Por ello, la postura del excongresista fue bastante crítica indicando que Jerí "se atrincheró" en el puesto defendiendo su estadía dentro de la Mesa Directiva y, posteriormente, como presidente de la República.