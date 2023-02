Guillermo Bermejo: "Es evidente que Dina Boluarte no gobierna y que está secuestrada en Palacio de Gobierno"

01/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, insistió este miércoles en la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco de la ola de protestas que se registra desde diciembre del año pasado.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el legislador de izquierda dijo que "es evidente" que Boluarte Zegarra "no gobierna" y "está secuestrada" en Palacio de Gobierno.

"La última vez que estuve en Exitosa, creo que fue en diciembre, yo te decía que el camino que había que seguir era lo que urgía para la patria: la renuncia de Dina Boluarte porque es evidente que no gobierna y que no está en capacidad de gobernar una persona que está secuestrada en Palacio de Gobierno, que no puede salir ni a comprar a la esquina porque la gente la va a decir lo que piensa ", declaró en nuestro medio.

"Yo no sé qué tipo de sesiones de Consejo de Ministros tienen porque los ministros tampoco salen de sus ministerios ni de Palacio de Gobierno", agregó.

Respecto al proyecto de reforma constitucional que propone el adelanto de elecciones generales al 2023, Bermejo lamentó que al interior del Parlamento no exista un consenso, lo cual, según precisó, es grave. En esa línea, acusó a un sector del Legislativo "que no se quiere ir de ninguna manera".

"Yo siempre dije: si la señora Boluarte se va, nos vamos todos, aún a prejuicio de nuestra inscripción partidaria porque los intereses personales no pueden estar por encima de los intereses de la patria, y nosotros los entendemos así", expresó.

"Cuando se habla de una nueva clase política que debe aparecer en el escenario, debemos hablar de la capacidad de desprendimiento por el beneficio del país", puntualizó en Exitosa.

Mira la entrevista completa