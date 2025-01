Mininter niega veracidad de nuevo audio: Tendrían el interés de desestabilizar el trabajo articulado de la Policía

El Ministerio del Interior (Mininter) negó la veracidad del nuevo audio atribuido a Juan José Santiváñez, en el cual se afirma que el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Víctor Zanabria, le alertó sobre un allanamiento del Ministerio Público, según reveló 'Cuarto Poder'.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el Mininter reiteró que dicho audio es falso y aseguró que nunca se ha dictado una "medida judicial restrictiva de derechos".

"El Mininter informa que esta noticia es falsa porque, como ya se ha reiterado anteriormente, el audio no es verdadero. En segundo lugar, jamás se ha dictado una medida judicial restrictiva de derechos como la que refiere el medio", escribió.

Asimismo, el Ministerio del Interior indicó que estas "insólitas versiones" buscarían desestabilizar el trabajo articulado que vienen realizando junto al comando de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la delincuencia.

Un nuevo audio grabado el 21 de mayo de 2024 por el capitán PNP Junior Izquierdo revela que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría sido alertado por el comandante general de la Policía Nacional, teniente general PNP Víctor Zanabria Angulo, sobre un allanamiento del Ministerio Público.

El audio, en el que se escucharía la voz del ministro del Interior, fue difundido por el programa Cuarto Poder. En la grabación se menciona a un personaje conocido como "Canario", quien sería el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.

El dominical informó que este audio ha estado en poder del Ministerio Público desde agosto de 2024.

"Me dice: 'Juanjo, que estás molesto por lo de ayer. Pero no puede decirme que va a tumbarme, yo soy el comandante general. Y voy a darle un tema para que usted vea que yo soy leal. Le van a allanar su casa'. ¿'En base a qué', le digo? 'No, usted sabe que ahí fabrican todo", dice el ministro.