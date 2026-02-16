"Hay una posibilidad de que Fernando Rospigliosi sea presidente del Perú", señala constitucionalista

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocas horas de llevarse a cabo el Pleno extraordinario para debatir las mociones de censura contra el mandatario José Jerí, la incertidumbre por saber quién podría tomar la batuta presidencial en caso de que la medida prospere crece a cada minuto, sobre todo por el complicado escenario en el que esto de definiría.

Ante ello, el abogado constitucionalista Joseph Campos señaló que existe una posibilidad de que el actual presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, termine asumiendo la presidencia de la República.

Censura solo destituye a Jerí

En diálogo con Exitosa, Campos explicó que la interpretación jurídica abre un escenario complejo, ya que la censura estaría dirigida únicamente contra Jerí en su calidad de presidente del Congreso, y no contra toda la Mesa Directiva.

"Hay una interpretación en la cual el señor Rospigliosi podría quedarse como presidente de la República, porque la censura puede ser contra la Mesa completa, contra algunos o contra el presidente de esta. Según las atribuciones, es contra Jerí como presidente del Congreso, manteniéndose el resto de la Mesa Directiva", indicó Campos.

El abogado recordó que una situación similar se especuló durante la vacancia de Dina Boluarte, cuando se discutió si el presidente del Congreso que promovía la vacancia debía también dejar el cargo por razones de 'elegancia política'.

Un escenario que se repite

Cabe precisar que la Constitución establece que, en caso de impedimento del presidente y vicepresidentes, quien asume es el titular del Congreso, convocando a elecciones. Este fue el caso con Jerí. Sin embargo, ahora se busca destituir al presidente del Congreso que pasó a ser presidente de la República, lo que abre dos caminos:

Sucesión inmediata: Rospigliosi asumiría directamente la presidencia.

Rospigliosi asumiría directamente la presidencia. Elección en consenso: El Pleno elegiría a un nuevo titular.

El segundo escenario, además, trae a la memoria lo que ocurrió con Francisco Sagasti, designado como Jefe de Estado por votación del Pleno tras la renuncia de Manuel Merino en 2020, quien previamente pasó de la Mesa Directiva al sillón presidencial tras la vacancia de Martín Vizcarra. El escenario se repite, con diferentes problemas coyunturales pero bajo el mismo dilema constitucional.

La posibilidad de que Rospigliosi asuma la presidencia refleja la ambigüedad frente a escenarios inéditos. Mientras algunos sectores sostienen que la censura debería implicar la elección de un nuevo presidente del Congreso y, por ende, un nuevo jefe de Estado, otros interpretan que basta con la sucesión inmediata del vicepresidente de la Mesa Directiva.

El debate anticipa un pleno cargado de tensión política, donde no solo se decidirá el futuro de Jerí, sino también la ruta institucional que seguirá el país en plena campaña electoral.