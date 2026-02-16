Censura contra Jerí: Ultiman detalles en auditorio Sánchez Carrión para Pleno Extraordinario del Congreso

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Faltan pocas horas para que se lleve a cabo el Pleno Extraordinario del Congreso, donde se debatirá y votará por la moción de censura contra el presidente interino José Jerí. En la víspera, se alistan detalles en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, en Cercado de Lima.

Alistan detalles en auditorio Sánchez Carrión de cara a Pleno Extraordinario

Dado que la sede central del Parlamento está en remodelación de cara a la bicameralidad a instalarse post Elecciones 2026, la sesión extraordinaria se realizará en uno de los edificios del Poder Legislativo este martes 17 a las 10 de la mañana.

Este lunes por la tarde, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, llegó al auditorio para recorrer las instalaciones y supervisar los trabajos de adecuación para el Pleno convocado recientemente.

Cabe precisar que el jefe de Estado, José Jerí, descartó su participación en esta sesión, pues "no corresponde que, ante una censura, exista el derecho de defensa".

Por su parte, Rospigliosi aclaró que la agenda de este martes es, únicamente, el debate y la posterior votación de las siete mociones de censura presentadas contra el mandatario de transición.

El presidente encargado del Congreso,@Frospigliosi, inspeccionó los trabajos que se realizan en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión con miras a la realización del Pleno extraordinario. pic.twitter.com/cIW9iPPmZb — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 16, 2026

Fernado Rospigliosi descarta figura de vacancia presidencial

Ante opiniones dividas sobre cuál debería ser el proceso constitucional que debería regirse para abordar la destitución del jefe de Estado, el titular del Legislativo recalcó que la figura es de la censura, mas no la de vacancia, al ser Jerí presidente encargado del Perú vía de sucesión constitucional.

En esa línea, refirió que consultó con destacados constitucionalistas sobre esta discordante legal instaurada en el Congreso, revelando que, "por unanimidad", el debate debe centrarse en torno a las mociones de censura presentadas en las últimas semanas.

"Esta sesión se ha convocado con un único punto de agenda, que es la censura del presidente José Jerí. Hay diversas posiciones sobre esto, hay constitucionalistas que yo he consultado (...) Dado que 78 congresistas han firmado una moción para convocar a una sesión, el Pleno Extraordinario tiene un único punto de agenda y es inamovible", dijo.

Respecto a la cantidad de votos que se requieren para censurar a José Jerí, el congresista fujimorista indicó que se necesitará la mayoría simple de los parlamentarios hábiles en la sesión.