Capturan a presunto implicado en motín y homicidio en centro de rehabilitación en Barranca

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron al presunto implicado en un motín al interior del centro de rehabilitación en el distrito de Santa María en la ciudad de Barranca.

Capturado durante operativo policial

Agentes policiales dieron con la captura de un joven quien habría sido partícipe de un motín al interior del centro de rehabilitación 'Rescatando Almas', ubicado en el distrito de Santa María, en la provincia de Huaura, ocurrido a inicios del año 2026.

La intervención se realizó en el distrito de Paramonga en donde el sujeto fue ubicado tras la realización de un operativo policial como medida de control territorial.

El sujeto fue identificado como Juan Manuel Reyes Ramos (20) el cual sería investigado por el presunto delito de homicidio en agravio de tres personas en lo que va del presente año.

El detenido contaba con otras requisitorias vigentes por infracción a la ley penal tras la solicitud de un Juzgado de Familia de la provincia de Barranca.

Tras su captura fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal de la jurisdicción en donde continúan las investigaciones.

Además, en la provincia de Huaura se viene investigando sobre el triple homicidio que habría ocurrido al interior del centro de rehabilitación, del cual el detenido sería el autor material.

Entre una de las víctimas se encuentra el director del centro identificado como Enrique Castillo. El detenido se encuentra bajo disposición policial mientras se continúan con las diligencias para determinar la situación legal.

Noticia en desarrollo...