Censura contra José Jerí sería inconstitucional: "Sería un golpe de Estado", dice abogado constitucionalista

A pocas horas de que el Congreso debata y vote en Pleno Extraordinario por la moción de censura contra el presidente José Jerí, el abogado constitucionalista Joseph Campos cuestionó el procedimiento y señaló que, si prospera, sería "inconstitucional".

"El Perú tiene, en estos 10 años, presidentes para 40 años"

En entrevista con Exitosa, Campos indicó que, si el Parlamento remueve del cargo de Presidente a José Jerí, entendiendo que la censura conlleva su salida, se estaría cometiendo un "golpe de Estado".

"Si el supuesto es que es Presidente por ser titular del Congreso, y él deja de ser congresista, ¿qué pasa el 26 de julio en la tarde, el 27 de julio, el 28 de julio en la mañana? ¿No hay Presidente?", planteó el especialista.

En ese sentido, subrayó que la Constitución Política indica que la forma de activar la sucesión constitucional es "frente a un impedimento temporal del Presidente de la República", por lo que los parlamentarios estarían inventando una situación para que esto pueda proceder.

"El día de mañana, no se está viendo un impedimento, (a Jerí) le están creando, como congresista y presidente del Congreso, una situación para crear un impedimento que no está previsto en la Constitución", recalcó.

El constitucionalista explicó que la manera correcta de remover del cargo a José Jerí es la vacancia como "mecanismo más agravado", de modo que no sea sencilla una "manipulación, distorsión y perversión" de la institución presidencial.

José Jerí sería destituído por alguna de las dos herramientas contempladas en el Congreso.

"Tenemos, en 10 años, presidentes para 40 años, eso no puede ocurrir. Si mañana sacan con censura al presidente Jerí, un personaje que no me gusta, se está haciendo un golpe de Estado", precisó.

Frente a ello, Joseph Campos sostuvo que, si la censura procede, los responsables de la votación podrían ser sometidos a "juicio político" o hasta inhabilitados en la próxima legislatura.

Dura crítica a titular del Congreso, Fernando Rospigliosi

En su intervención, el letrado criticó al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, por su razonamiento y forma de gestionar el procedimiento respecto a la moción de censura.

"Veo una resistencia en el presidente del Congreso. Yo lo he escuchado preocupantemente decir que, si se aprueba (la censura), Jerí sale del poder. Eso podrá ser como una situación de hecho, pero a nivel de derecho, se está haciendo un golpe de Estado", reiteró.

