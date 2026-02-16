Keiko pone freno: Fuerza Popular no asumiría el mando si destituyen a José Jerí

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate político en el Perú se ha encendido en las últimas semanas ante la posibilidad de que el Congreso someta a votación varias mociones para censurar o vacar al presidente José Jerí, en medio de cuestionamientos sobre reuniones no declaradas con un empresario extranjero y presuntas irregularidades.

En este contexto, Keiko Fujimori, líder del partido de Fuerza Popular y candidata presidencial, sorprendió al afirmar que, aunque su agrupación no respaldará la destitución del presidente interino, tampoco impulsaría que ninguno de sus congresistas asuma la Presidencia si ese proceso prospera.

La declaración fue hecha durante un pronunciamiento público desde San Juan de Miraflores, donde Fujimori explicó que considera "irresponsable" buscar un cambio de jefe de Estado a tan pocos días de las elecciones generales, que están previstas para mediados de abril.

La posición de Fuerza Popular se alinea con el argumento de que una moción contra Jerí en este momento podría generar mayor inestabilidad política, según sostienen desde la bancada naranja. Fujimori sostuvo que la prioridad debe ser proteger la gobernabilidad y evitar mayores tensiones cuando el país se encuentra a menos de dos meses del proceso electoral.

El debate en el Congreso

El Pleno del Congreso ha reunido las firmas necesarias para debatir las mociones de censura contra José Jerí, lo que podría desencadenar una elección interna para elegir un nuevo presidente de la Mesa Directiva y, por ende, de la República, si se aprueba su destitución.

Algunos sectores, como el partido Renovación Popular, han criticado la postura de Fujimori y de su bancada, acusándolos de formar parte de un bloque que protege al mandatario actual. Estas acusaciones han intensificado el debate interno entre las diferentes fuerzas políticas en el Parlamento.

Mira hacia las elecciones

La decisión de Fujimori también tiene un claro enfoque electoral. Al asegurar que ni ella ni sus congresistas buscarán ocupar el cargo de presidente por esta vía, intenta enviar un mensaje de compromiso con la estabilidad institucional y distanciarse de estrategias de corto plazo que podrían interpretarse como oportunistas.

Este posicionamiento puede tener efectos mixtos en la percepción ciudadana. Por un lado, refuerza la idea de que su partido quiere evitar un choque institucional en plena carrera electoral. Por otro, algunos críticos señalan que esto podría ser visto como un respaldo tácito al statu quo, sin enfrentar de manera más firme las investigaciones y cuestionamientos que enfrenta Jerí.

En medio de un clima político tenso, la postura de Fuerza Popular subraya un intento por equilibrar la defensa del orden constitucional con la necesidad de no alimentar más incertidumbre en la ciudadanía a semanas de una elección decisiva.