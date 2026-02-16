Transportistas de El Rápido habrían recibido VIDEO de asesinato de su chofer en pleno velorio

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cruda realidad en el transporte público. En pleno velorio del chofer de la empresa 'JC Bus', quien fue asesinado a balazos a manos de sicarios este domingo, sus compañeros transportistas habrían recibido el video explícito del crimen.

El homicidio ocurrió este domingo en el distrito de San Martín de Porres (SMP) en la avenida Próceres. Ante la ola de criminalidad, el grupo empresarial 'El Rápido' ejecutó un paro de transporte este lunes 16, al cual también se sumó la empresa 'Santa Cruz'.

Según reveló el periodista Omar Coca, los extorsionadores habrían registrado el preciso momento en que cometieron el homicidio y, en medio del dolor de sus allegados y compañeros, lo habrían enviado para sembrar terror tras su movilización.

Fiscalía abre investigación contra responsables del crimen

La Fiscalía de la Nación ha iniciado investigación preliminar contra los que resulten responsables del cruel asesinato del conductor del bus de la empresa 'JC Bus', el cual ocurrió el último sábado 14 de febrero en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) realizó una publicación en donde brindó más detalles sobre esta decisión tomada por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla.

"Fiscalía Penal de Lima Norte realiza diligencias urgentes por los delitos de homicidio y extorsión en agravio de Amílkar Marcano, conductor de un bus de transporte público que fue asesinado por disparos de arma de fuego en el distrito de San Martín de Porres", escribieron en su publicación realizada este lunes 16 de febrero.

El encargado de realizar dicha indagación es el fiscal provincial Hernán Ricapa Castillo. Según precisaron, se investiga a los responsables por los presuntos delitos de homicidio y extorsión en agravio al conductor de la empresa 'JC Bus', quien responde al nombre de Raúl Amílkar Marcano Rodríguez.

De acuerdo a las primeras diligencias del fiscal adjunto provincial Michael Rodríguez de la Torre, la víctima, de nacionalidad extranjera, recibió varios disparos en la cabeza y tórax; ello mientras conducía el bus de transporte público por la avenida 12 de octubre.

Cabe mencionar que, luego del asesinato, miembros del Ministerio Público asistieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias preliminares. Según precisaron, se ejecutó el levantamiento del cuerpo en el hospital Luis Negreiros Vega.

