Premier Ernesto Álvarez descarta renunciar y expresa respaldo a presidente José Jerí: "Es un político nato"

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Ernesto Álvarez se pronunció luego de que se convocara a un Pleno Extraordinario en el Congreso de la República par debatir las mociones de censura contra el presidente interino José Jerí. Al respecto, indicó que respalda por completo al mandatario; además, negó que vaya a renunciar al cargo.

Gobierno enfocado en lucha contra inseguridad

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Consejo de Ministros realizó una publicación en donde dio a conocer la postura de Álvarez, quien no dudó en resaltar el trabajo de Jerí como mandatario. Según se conoció, el premier lo calificó como un "político de nato".

"El jefe del Gabinete Ministerial subrayó que el Ejecutivo mantiene una lucha firme contra la criminalidad y que la relación con el mandatario es de coordinación diaria para priorizar las necesidades urgentes del país y fortalecer la clase política profesional", escribieron en su publicación realizada este sábado 14 de febrero.

En una entrevista, Álvarez Miranda descartó presentar su renuncia al cargo ante los diversos cuestionamientos que existen contra Jerí a quien, se le abrió una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias. El titular de la PCM también negó que exista un distanciamiento con el presidente.

Descarta distanciamiento de ministros y Jerí

Respecto a las acusaciones contra el jefe de Estado, el premier atinó a destacar la labor que viene desempeñando Jerí en el Estado, señalando que es "un político nato". Además, resaltó que su gestión viene enfocándose en la lucha contra la criminalidad.

"Él es un político nato, es un político que desde muy joven ha demostrado sus habilidades (...) Yo siempre he sido muy claro de que, si hubiese la evidencia de delitos, yo no podría seguir en el gobierno, al igual que otros ministros. Pero hasta este momento, lo que hay es mucha especulación y mala intención también", indicó.

En otro momento, negó que exista un distanciamiento entre el presidente y los ministros de Estado, resaltando que hay una comunicación diaria entre los mismos. Estas conversaciones derivan en el análisis de problemáticas urgentes.

De tal modo, indicó que se encuentra a la espera de que el jefe de Estado salga "bien librado" de todas las investigaciones abiertas en su contra. Según agregó, cuando este concluya su mandato se podría convertir en una "promesa" para la política del país.

"Algo que el Perú necesita es a gritos una clase política. No tener una clase política profesional nos sale muy caro", recalcó Álvarez.

En conclusión, el premier Ernesto Álvarez aclaró que la relación entre los ministros y el presidente José Jerí es buena, por lo que descartó una posible renuncia por su parte.