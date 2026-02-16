"José Jerí es un gestor de intereses disfrazado de presidente", señala Enrique Valderrama"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, declaró para Exitosa tras una conferencia que ofreció en Pueblo Libre y comentó sobre la posible salida de José Jerí de la presidencia. Manifestó su pro para que el Congreso lo censure y que es "una máquina de mentiras".

Jerí como "gestor de intereses"

El candidato presidencial por el APRA precisa que su posición respecto a la continuidad de Jerí como presidente es "bastante clara". En ese sentido, respalda su salida del cargo, pese a la cercanía del fin de su encargo presidencial.

"Creo que el presidente Jerí es un gestor de intereses disfrazado de presidente de la República, creo que es una máquina de mentiras, creo firmemente que el Parlamento debe removerlo de su cargo", indicó.

"Tenerlo más tiempo representa un peligro para los intereses nacionales", aseveró. Por ello, espera que los congresistas logren un consenso durante el Pleno Extraordinario donde se debatirá las mociones de censura en contra del presidente.

Jerí tiene un co-gobierno con bancadas del Congreso, asegura

El candidato presidencial Valderrama indicó que "todos" los partidos políticos que están en el Congreso de la República han sido cogobernantes tanto en el actual gobierno de José Jerí como en la anterior gestión de Dina Boluarte.

En ese sentido, indicó que durante el gobierno de la expresidenta contó con tres exministros en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que han sido del partido de Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. "No me sorprende que el fujimorismo lo esté blindando como lo blinda", indicó.

"Insto, particularmente, a la señora Keiko Fujimori y a César Acuña a dejar de blindar a Jerí y, naturalmente, evitar que esta persona siga Palacio de Gobierno"

En ese sentido se refirió sobre la abstención de votos por parte de la bancada fujimorista a favor del Pleno extraordinario. "El fujimorismo está teniendo una actitud vergonzosa en este proceso", indicó.

Tras el anuncio de que los congresistas de la agrupación política encabezada por Keiko Fujimori no votará a favor de la censura, Valderrama precisa que es una posición "cómplice" que avala la "degradación moral de la política con Jerí".