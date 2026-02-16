Cristiano Ronaldo: Antiguo compañero de Juventus revela que el astro usaba un peculiar producto peruano

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El astro portugués Cristiano Ronaldo es conocido por sus cábalas y rutinas antes de cada partido, pero un detalle revelado recientemente por su excompañero Paulo Dybala muestra una faceta inesperada de su vida cotidiana en la Juventus.

En una entrevista con el exrugbier Agustín Creevy, Dybala recordó que Ronaldo solía compartir momentos distendidos con el plantel, especialmente en cenas o reuniones informales. Fue en esos espacios donde el argentino notó que el delantero utilizaba un objeto muy particular que lo vinculaba con el Perú.

Tomaba mate con termo peruano

Se trataba de un recipiente peruano con rasgos andinos, en el que Ronaldo tomaba mate junto a sus compañero. Entre risas, Dybala contó que le resultaba "gracioso" el hecho de que el diseño peruano en su termo resultara tan peculiar y distinto al de los demás jugadores con quienes compartía la costumbre.

"Era gracioso, porque tenía un termo medio peruano que tenía cosas de Perú. Era muy diferente al de nosotros, era un mate más grande", relató Dybala.

Dybala confesó que solía bromear con Ronaldo por su elección de recipiente, ya que se diferenciaba del estilo tradicional que usan los argentinos y uruguayos. El recuerdo refleja la cercanía que el portugués mantenía con sus compañeros en Turín, pese a su estatus de estrella mundial.

"Yo me cag*** de risa, lo boludeaba. No sé si era por Georgina, que es argentina, pero no tiene pinta de tomar mate. (...) Era muy piola, divino. Se juntaba con nosotros. Afuera podías hablar de lo que sea", destacó Dybala.

La era saudí y el futuro de CR7

Tras su paso por la Juventus, Ronaldo regresó brevemente al Manchester United antes de fichar por el Al-Nassr de Arabia Saudita. Allí firmó un contrato multimillonario que lo vincula hasta 2027, con el objetivo de cerrar su carrera alcanzando la marca de los 1000 goles.

Aunque su llegada revolucionó el fútbol del Medio Oriente, aún no ha logrado títulos con el club de Riad, lo que ha generado cierta incomodidad. Sin embargo, su productividad goleadora se mantiene intacta y ahora se prepara para disputar el Mundial 2026, el sexto de su carrera, con 41 años.

La anécdota de Dybala humaniza la figura de Ronaldo y muestra cómo incluso las estrellas más mediáticas adoptan costumbres inesperadas. El uso de un recipiente peruano para tomar mate no solo refleja la diversidad cultural que rodea al fútbol, sino también la capacidad del portugués de integrarse en la dinámica de vestuario con gestos simples pero llamativos.