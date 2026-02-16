RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Una costumbre inesperada

Cristiano Ronaldo: Antiguo compañero de Juventus revela que el astro usaba un peculiar producto peruano

Paulo Dybala contó que CR7 sorprendía a sus compañeros en la Juventus con un hábito singular vinculado al Perú, un detalle que llamó la atención por la sorpresiva relación con la cultura nacional.

Dybala reveló anécdota donde Ronaldo mostró un peculiar producto peruano.
Dybala reveló anécdota donde Ronaldo mostró un peculiar producto peruano. (Composición Exitosa)

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El astro portugués Cristiano Ronaldo es conocido por sus cábalas y rutinas antes de cada partido, pero un detalle revelado recientemente por su excompañero Paulo Dybala muestra una faceta inesperada de su vida cotidiana en la Juventus.

En una entrevista con el exrugbier Agustín Creevy, Dybala recordó que Ronaldo solía compartir momentos distendidos con el plantel, especialmente en cenas o reuniones informales. Fue en esos espacios donde el argentino notó que el delantero utilizaba un objeto muy particular que lo vinculaba con el Perú.

Tomaba mate con termo peruano

Se trataba de un recipiente peruano con rasgos andinos, en el que Ronaldo tomaba mate junto a sus compañero. Entre risas, Dybala contó que le resultaba "gracioso" el hecho de que el diseño peruano en su termo resultara tan peculiar y distinto al de los demás jugadores con quienes compartía la costumbre. 

"Era gracioso, porque tenía un termo medio peruano que tenía cosas de Perú. Era muy diferente al de nosotros, era un mate más grande", relató Dybala.

Dybala confesó que solía bromear con Ronaldo por su elección de recipiente, ya que se diferenciaba del estilo tradicional que usan los argentinos y uruguayos. El recuerdo refleja la cercanía que el portugués mantenía con sus compañeros en Turín, pese a su estatus de estrella mundial.

Conmoción en el fútbol: Jugador cayó inconsciente y tuvo que ser trasladado de URGENCIA
Lee también

Conmoción en el fútbol: Jugador cayó inconsciente y tuvo que ser trasladado de URGENCIA

"Yo me cag*** de risa, lo boludeaba. No sé si era por Georgina, que es argentina, pero no tiene pinta de tomar mate. (...) Era muy piola, divino. Se juntaba con nosotros. Afuera podías hablar de lo que sea", destacó Dybala.

La era saudí y el futuro de CR7

Tras su paso por la Juventus, Ronaldo regresó brevemente al Manchester United antes de fichar por el Al-Nassr de Arabia Saudita. Allí firmó un contrato multimillonario que lo vincula hasta 2027, con el objetivo de cerrar su carrera alcanzando la marca de los 1000 goles.

Pedro Gallese se hace figura en Colombia: 'Pulpo' regaló espectacular doble atajada en triunfo del Deportivo Cali
Lee también

Pedro Gallese se hace figura en Colombia: 'Pulpo' regaló espectacular doble atajada en triunfo del Deportivo Cali

Aunque su llegada revolucionó el fútbol del Medio Oriente, aún no ha logrado títulos con el club de Riad, lo que ha generado cierta incomodidad. Sin embargo, su productividad goleadora se mantiene intacta y ahora se prepara para disputar el Mundial 2026, el sexto de su carrera, con 41 años.

Dybala confesó que Ronaldo llevaba consigo un termo con diseño que evoca al arte peruano
Dybala confesó que Ronaldo llevaba consigo un termo con diseño que evoca al arte peruano

La anécdota de Dybala humaniza la figura de Ronaldo y muestra cómo incluso las estrellas más mediáticas adoptan costumbres inesperadas. El uso de un recipiente peruano para tomar mate no solo refleja la diversidad cultural que rodea al fútbol, sino también la capacidad del portugués de integrarse en la dinámica de vestuario con gestos simples pero llamativos.

Temas relacionados Al-Nassr Cristiano Ronaldo Juventus mate Paulo Dybala Peruano revela termo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA