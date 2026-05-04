PJ en discordia de votos para dejar sin efecto inhabilitación del Congreso contra Delia Espinoza

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima no logró unanimidad en sus votos en relación con la demanda de amparo presentada por la actual decana del Colegio de Abogados, Delia Espinoza, contra la resolución del Congreso de la República que ordenó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.

Discordia de votos

La diferencia de votos se produce luego de que dos jueces (Suárez Burgos y Paredes Flores) votaran a favor de declarar fundada en parte la demanda de amparo; mientras que, la jueza Ruiz Arrieta lo declaró improcedente.

Esto ocasionó que la Sala ordenara la incorporación de un cuarto juez superior, quien estará presente en una próxima audiencia programada para el 12 de mayo. Cabe precisar que para que exista una sentencia, se debe contar mínimo con 3 votos iguales.

Resolución de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Delia Espinoza fue inhabilitada por el Congreso

El pasado 3 de diciembre de 2025, Delia Espinoza fue inhabilitada de ejercer cargos públicos por 10 años. La sanción terminó siendo ratificada luego de que el congresista Jorge Montoya pidió una reconsideración de votación al no alcanzar los votos suficientes en un primer momento.

La exfiscal de la Nación fue acusada de infracción constitucional por incumplir la Ley 32130, que buscaba restituir facultades de investigación preliminar a la Policía Nacional.

En aquella oportunidad, la magistrada se presentó ante el Pleno del Parlamento y los acusó de "persecución política".

"Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar. Manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha", expresó.

Delia Espinoza presenta demanda de amparo

El 23 de diciembre, Espinoza presentó una demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima, buscando revertir su situación.

En dicho documento, la exfiscal alegó que el Congreso vulneró su derecho a un proceso imparcial, a la defensa y a la igualdad y a la no discriminación.

Conflicto de competencias

Si el Poder Judicial resuelve a favor de Espinoza, se generará un conflicto de competencias entre la entidad de justicia y el Congreso, por decisiones diferentes. En ese escenario, el Tribunal Constitucional (TC) será quien tenga la última palabra, actuando como el intérprete supremo de la Constitución Política del Perú.

Por el momento, Espinoza está a la espera de su próxima audiencia en donde el voto del cuarto juez puede ser decisivo para solicitar su reincorporación como fiscal suprema titular del Ministerio Público.