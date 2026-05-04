Dani Alves, exjugador del Barcelona, reaparece como predicador evangélico tras salir de prisión

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El exfutbolista brasileño Dani Alves, recordado por su paso en el FC Barcelona y la selección de Brasil, reapareció públicamente en un rol inesperado: como predicador evangélico. Tras haber estado en prisión por un proceso judicial de abuso sexual, Alves participó en un evento religioso en Madrid, donde relató su experiencia de fe y conversión.

La noticia generó impacto tanto en el mundo deportivo como en el ámbito social, pues marca un giro radical en la vida de quien fuera considerado uno de los laterales más exitosos del fútbol moderno.

El evento religioso en Madrid

La aparición de Alves se dio en el marco de "The Change Madrid 2026", un encuentro evangélico celebrado en el estadio Metropolitano que reunió a más de 35.000 personas.

El evento, considerado uno de los más grandes de Europa en su género, contó con música góspel, testimonios y predicaciones de figuras internacionales. Alves fue invitado como predicador y compartió su historia personal, destacando cómo la fe lo transformó durante su tiempo en prisión.

Alves fue absuelto en el 2025 tras pasar 14 mese en prisión.

El testimonio de Alves

En su intervención, Alves afirmó: "En la cárcel Cristo me hizo libre" y "Yo lo había perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús". Relató que durante los 14 meses que pasó detenido en la cárcel de Brians, atravesó una etapa de profunda reflexión y que fue en ese contexto donde decidió pactar con Dios. Según su testimonio, la fe le permitió superar la adversidad y encontrar un nuevo propósito de vida.

"Yo no sé lo que ustedes están pasando en vuestras vidas, cuáles son las cárceles que están enfrentando, pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles; derribará estos muros y romperá esas cadenas", dijo dirigiéndose al público.

🗣️ Dani Alves reaparece como predicador en el estadio del Atlético de Madrid: «Cristo me ha hecho libre»



El exfutbolista empezó a predicar la palabra de Dios poco después de salir de la cárcel de Brians 2 y ahora se ha presentado ante 35.000 fieles



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Una transformación pública

El cambio de imagen de Alves no solo busca proyectar un mensaje espiritual, sino también reconstruir su reputación tras un proceso judicial que lo mantuvo en prisión preventiva y que concluyó con su absolución por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Su participación en un evento masivo lo posiciona ahora como figura mediática dentro del ámbito evangélico, con un discurso centrado en la redención y la esperanza.

La historia de Dani Alves refleja cómo una figura pública puede reinventarse tras una crisis personal y judicial. De ser un ídolo deportivo con múltiples títulos en Europa, pasó a convertirse en predicador evangélico, utilizando su experiencia en prisión como testimonio de fe. Su aparición abre un nuevo capítulo en su vida, marcado por la espiritualidad y la búsqueda de un rol social distinto.