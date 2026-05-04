Britney Spears se responsabiliza por haber manejado en estado de ebriedad

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este lunes, Britney Spears, conocida mundialmente como la "Princesa del Pop", vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que se conocieran detalles de su intervención por presunto estado de ebriedad en Estados Unidos.

Incidente en presunto estado de ebriedad

La intérprete de "Toxic" fue detenida la noche del 4 de marzo bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad en California, generando preocupación entre sus seguidores y reavivando el debate sobre su vida personal.

De acuerdo con reportes de medios locales, la cantante fue liberada a la mañana siguiente y, poco después, decidió inscribirse en un programa de rehabilitación.

Este paso habría sido clave en el desarrollo del caso, ya que demuestra su disposición en asumir responsabilidad y realizar cambios positivos en su vida luego del hecho, un punto que toma en consideración la justicia.

Sentencia luego de admitir su culpa en el caso

Según el acuerdo alcanzado con la fiscalía del condado de California, la artista admitió haber conducido de forma imprudente, lo que en la legislación estadounidense simboliza una falta menor frente al delito de manejar bajo los efectos del alcohol.

Esta problemática genera alerta en sus seguidores y en los medios tras su complejo diagnóstico de hace años al confesar el uso de fármacos como el "adderall", un mendicamento usado para tratar el transtorno de déficit por atención e hiperactividad.

Como resultado, la cantante fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, según lo informado por su representante legal, Michael Goldstein.

🇺🇸Britney Spears admite haber manejado de forma imprudente en acuerdo con la justicia



Britney Spears reconoció su culpabilidad por manejar de forma imprudente bajo los efectos del alcohol https://t.co/D0GFeSqN0V pic.twitter.com/ZeLpbP0322 — Soy 502 (@soy_502) May 5, 2026

¿Dónde cumplirá la condena Britney Spears?

Pese a que, se ha confirmado si Britney Spears llevará el proceso en casa o en un centro especializado, su abogado enfatizó que ya ha tomado medidas concretas para mejorar su situación personal.

Desde otra mirada, el fiscal del condado, Erik Nasarenko, explicó que la reducción de cargos es coherente con casos similares en los que los acusados no tienen antecedentes.

Además, resaltó la importancia de la cooperación de la cantante y su disposición para reconocer los factores que llevaron al incidente.

Este episodio se suma a una historia compleja que ha rodeado a la artista desde hace décadas. Asimismo, su vida estuvo marcada por la tutela legal impuesta tras su crisis pública en 2007.

Actualmente, Britney Spears enfrenta una nueva etapa enfocada en la rehabilitación y el cambio personal, mientras sus seguidores esperan que pueda dejar atrás los episodios difíciles y consolidar su estabilidad.