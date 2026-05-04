Congreso inicia concurso para renovar su complejo deportivo a solo tres meses de culminar su gestión

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

A tres meses de que la Mesa Directiva culmine su gestión, el Congreso de la República ha iniciado un concurso público abreviado para remodelar el Complejo Deportivo Fernando León de Vivero, un espacio ubicado en la avenida Argentina en el cercado de Lima que es de uso exclusivo para el personal parlamentario.

Congreso quiere remodelar su complejo deportivo

La intervención, según ha revelado un reportaje de Cuarto Poder, incluirá el retiro total del actual césped para reemplazarlo por 782 metros cuadrados de material sintético de uso deportivo, instalación de nuevos arcos de acero, así como la remoción de 170 butacas.

Entre otros cambios importantes destacan la reposición de reflectores, el refuerzo de columnas con acero, el cambio del techo de las tribunas, el revestimiento de vigas y el reemplazo del cableado.

El concurso, que se piensa realizar en un plazo de 60 días, no fija un precio base para la ejecución de la remodelación, ya que "la evaluación de la oferta económica será posterior a la evaluación de la oferta técnica", indica el documento que establece las bases.

La decisión del Parlamento ha generado gran polémica entre los propios legisladores por ocurrir en un contexto de presunta austeridad como anteriormente ha indicado el presidente del Pleno, Fernando Rospigliosi.

Cuarto Poder conversó con los congresistas Guido Bellido y Jaime Quito y ambos manifestaron que las instalaciones deportivas se encuentran en buenas condiciones, por lo que no entienden la necesidad de la remodelación a vísperas del fin del mandato.

Congreso se pronuncia tras cuestionamientos

Ante las críticas, el Legislativo emitió un pronunciamiento indicando que el procedimiento, que lleva la denominación de "Servicio de mantenimiento correctivo de la infraestructura", se viene desarrollando con "total regularidad" y en cumplimiento con la Ley General de Contrataciones Públicas.

#CongresoInforma a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/FZbPwXzLBy — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 4, 2026

En ese sentido, indica que "toda la información del proceso ha sido publicada oportunamente en la plataforma oficial del SEACE, sistema de acceso público y transparente", en donde se pueden revisar las bases, el cronograma y las observaciones al proyecto.

"La contratación tiene como finalidad garantizar condiciones adecuadas de seguridad, operatividad y funcionalidad del complejo deportivo mediante trabajos de mantenimiento correctivo integral y acondicionamiento de infraestructura. En ese sentido, no se trata de una remodelación", se lee en el comunicado.

Finalmente, el Legislativo detalló que el proceso cuenta actualmente con 63 proveedores registrados y que aún no ha sido adjudicado, reafirmando su "compromiso con la transparencia, la legalidad y el correcto uso de los recursos públicos".