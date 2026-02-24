Hernando de Soto revela por qué no asumió como premier de José Balcázar: "Hay cerronistas y gente de APP"

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la juramentación de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de José Balcázar, Hernando de Soto se pronunció para aclarar por qué no asumió como premier a última hora, pese a que su nombre ya estaba confirmado.

De Soto presentó nombres, pero Ejecutivo no le dio respuesta

Minutos después de la ceremonia, el prestigioso economista declaró ante los medios y señaló que la decision no fue propiamente suya, sino del Ejecutivo, por lo que fue sorprendido luego de haber sostenido "dos reuniones largas" con Balcázar.

"Estoy tan sorprendido como ustedes. Tuvimos dos reuniones largas. Esta mañana, desayunamos aproximadamente por 3 horas, en las cuales someto mi lista de quienes debían ser parte del próximo gabinete y de las personas que vendrían de afuera", sostuvo.

De Soto indicó que, como nuevo premier, la visión y los planes que ofreció al jefe de Estado incluyó viajes a Estados Unidos, Canadá y Europa para "tratar de cambiar la imagen del Perú como un país riesgoso, y que yo me comprometía". Además, refirió que no quería ser simplemente "una imagen".

Sin embargo, a partir de este momento, el Ejecutivo pareció haber cambiado de opinión, según mencionó el excandidato presidencial.

Hernando de Soto había sido confirmado como nuevo premier de José María Balcázar.

"Desde entonces, entre el mediodía y las 2 de la tarde, no recibimos ninguna noticia y nos damos cuenta que organizar una juramentación toma tiempo, faltaban las bandas ministeriales. Y de repente, nos enteramos que se decidió por otro gabinete", relató.

De Soto criticó duramente la designación del gabiente Miralles

Por su parte, Hernando De Soto criticó la designación de varios ministros del nuevo Gabinete, señalando que "hay varios cerronistas metidos y gente de APP" (Alianza Para el Progreso) que tienen intereses "tanto económicos como para sus organizaciones populares".

Incluso, deslizó que la conformación del equipo de José María Balcázar discrepa con la visión del presidente del BCRP, Julio Velarde.

"Hay personas que han criticado tanto a Julio Velarde como a mí, que estamos listos para ver de qué manera apoyábamos un gobierno que iba a regresar a la orientación de convertir el Perú en un país de economía del mercado pero con servicio concreto a la población tanto informal como los emergentes", aseguró.

