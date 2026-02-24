APP y PP le dieron sus votos a José María Balcázar a cambio de ministerios, señala Cecilia Chacón

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, la candidata a diputada por Lima de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, manifestó que Alianza Para el Progreso y Podemos Perú respaldaron a José María Balcázar a cambio de ministerios y no perder su cuota de poder en el Gobierno.

Ministerios repartidos para APP y PP

Según la postura de la excongresista fujimorista, Cecilia Chacón, las recientes designaciones en los ministerios dirigidos por el presidente encargado José María Balcázar, responden a una "decisión absurda y acelerada" de haber censurado a José Jerí.

En ese sentido, afirmó que es parte de "una política chicha" sin conocer quien sería el nuevo presidente y mucho menos los titulares de los ministerios; todo ello a menos de dos meses de las Elecciones 2026.

Esta forma de hacer gestión forma parte de la "repartija sistemática" que se repite desde anteriores gestiones presidenciales, según expone el excongresista Javier Velásquez Quesquén.

"El señor Luna Gálvez de Podemos y el señor Acuña de APP conjuntamente con el grupo de 'Los Niños' de Acción Popular. Fuerza Popular dijo claramente que no habían los votos para que la derecha pudiera mantener la Mesa Directiva", precisó.

Chacón refuerza que Keiko Fujimori ratificó que no darían los votos hacia la izquierda, mientras que "Acuña y Luna Gálvez le dieron los votos al señor Balcázar a cambio del ministerio de Salud", precisó.

"Están desfalcando el ministerio de Salud", precisa Quesquén

El candidato al Senado por el APRA, Javier Velásquez Quesquén, resalta que la gestión de José María Balcázar está "condicionado" por las bancadas que ofrecieron sus votos, principalmente por APP y Podemos Perú, según precisa.

En ese sentido, hizo énfasis en la grave crisis que arrastra el ministerio de Salud y que desde el gobierno de Dina Boluarte ha estado ocupado por ministros ligados al partido de Alianza para el Progreso. "Están desfalcando el ministerio de Salud".

"APP es el comando de aniquilamiento de la salud pública en el país, descaradamente están cambiando funcionarios, faltando cinco meses están cambiando a todos los jefes territoriales de los programas sociales", precisó.

Velásquez Quesquén sostuvo que el país "no espere nada" de este gobierno debido a que sería el "brazo ortopédico de las bancadas en el Congreso que lo controlan", aseveró.

