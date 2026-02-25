César Acuña responde a Hernando de Soto y revela la razón por la que lo llamó: "Era para felicitarlo"

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaración exclusiva para Exitosa, César Acuña, candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, respondió a Hernando de Soto, economista que era voceado para ser el jefe del Gabinete Ministerial de José María Balcázar, y reveló la razón por la que lo llamó.

La respuesta de César Acuña a Hernando de Soto

En primer lugar, Acuña Peralta explicó que la razón de sus llamadas a Hernando de Soto fue para felicitarlo luego de conocerse que había aceptado asumir como primer ministro del actual gobierno de transición, pero finalmente declinó.

"Si es cierto, sí lo llamé. (¿Cuál es el motivo de la llamada?) Tan pronto me enteré que había aceptado como premier, yo lo llamé porque somos amigos de años", manifestó en primer lugar el también empresario.

Además, aclaró que su intento de comunicación con el político no tenía ninguna relación con la designación como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros que se había previsto desde un principio.

Hay que recordar que, luego de conocerse que no asumió como primer ministro, de Soto deslizó ante la prensa que detrás del nuevo gabinete existiría "una suma de intereses" que incluiría a partidos del Congreso de la República en la designación de Denisse Miralles como premier de José María Balcázar.

"Vuelvo a reiterar la verdad es que sí lo llamé, tan poco me enteré que había aceptado ser premier lo llamé para felicitarlo, por si acaso no me contestó", recalcó Acuña Peralta.

Hernando de Soto explica por qué no asumió como primer ministro

Luego de ser previsto que asumiría el cargo de premier del gabinete del presidente José María Balcázar y haber declinado a último minuto, el economista Hernando de Soto explicó las razones por las que tomó la tajante decisión.

Ante la prensa el excandidato presidencial sostuvo que su declinación no corresponde a un motivo personal, sino que por lo contrario, fue del Poder Ejecutivo. Este aspecto lo tomó por sorpresa debido a que sostuvo largo diálogo con el mandatario Balcázar Zelada.

"Estoy sorprendido como ustedes. Tuvimos dos reuniones largas. Esta mañana, desayunamos aproximadamente por 3 horas, en las cuales someto mi lista de quienes debían ser parte del próximo gabinete y de las personas que vendrían de afuera", manifestó.

Como vemos, César Acuña explicó que las razones por las que se quiso comunicar con Hernando de Soto era para felicitarlo tan pronto se enteró que el economista había aceptado ser el nuevo premier de José María Balcázar.