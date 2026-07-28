Fiestas Patrias: Bayern Múnich saluda al Perú recordando a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Felipe Chávez

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En plenas Fiestas Patrias, el poderoso Bayern Múnich tampoco quiso perderse la celebración de todos los peruanos. El gigante alemán encendió a la hinchada al recordar a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Felipe Chávez, futbolistas nacionales que dejaron huella e igual siguen marcando historia allá.

Bayern Múnich y su mensaje por Fiestas Patrias

El Bayern Múnich se unió a las felicitaciones del extranjero por las Fiestas Patrias. Por sus redes, el cuadro bávaro mandó un saludo dedicado "a todo el pueblo peruano", junto con una imagen cargada de puros elementos patrios.

"¡Somos libres, seámoslo siempre!", resaltó el cuadro alemán, haciendo una clara referencia a una de las frases más reconocidas del Himno Nacional del Perú.

Pero eso no quedó ahí. El post vino con una foto donde salen Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Felipe Chávez, tres peloteros peruanos que sudaron la camiseta del Bayern Múnich en distintas épocas.

La bandera peruana y una imagen de Machu Picchu completaron la escena, despertando rápidamente la emoción de los hinchas nacionales.

Y es que, aunque el saludo llegó desde Alemania, el mensaje tuvo bastante sabor peruano y recordó que nuestro fútbol también dejó su marca en uno de los clubes más importantes de Europa.

Pizarro y Guerrero dejaron huella en Alemania

Claudio Pizarro es considerado una auténtica leyenda del Bayern Múnich. El delantero peruano jugó en el club durante dos periodos. En su primera etapa, entre 2001 y 2007, anotó 71 goles en 174 partidos.

Años después, el 'Bombardero de los Andes' pegó la vuelta al Bayern y, entre 2012 y 2015, tuvo 16 goles en 50 partidos. Su historia no murió al colgar los chimpunes, pues luego lo nombraron embajador oficial de la institución.

Paolo Guerrero igual escribió su propia historia en Alemania. El 'Depredador' cayó al Bayern en 2002 y jugó sus primeros torneos en la reserva. En 2004 debutó en el primer equipo y, en varios choques, armó la dupla arriba con Claudio Pizarro, formando una delantera netamente peruana.

Paolo Guerrero permaneció en el conjunto bávaro hasta la temporada 2006 y registró 10 goles en 27 partidos oficiales.

Chávez representa a la nueva generación peruana

El tercer protagonista del saludo fue Felipe Chávez, volante nacido en Alemania, pero de ascendencia peruana. El joven futbolista decidió representar al Perú y se formó desde muy pequeño en las divisiones inferiores del Bayern Múnich.

Chávez debutó profesionalmente en la filial del club y, durante 2025, fue ascendido al primer equipo. Posteriormente salió a préstamo al Colonia para continuar sumando experiencia y minutos de competencia.

Para esta temporada, el mediocampista volvió al Bayern Múnich con el objetivo de luchar por un lugar en el plantel dirigido por Vincent Kompany. Su presencia en la publicación representa el vínculo más reciente entre el club alemán y el fútbol peruano.

Así, el Bayern Múnich celebró las Fiestas Patrias saludando al Perú y recordando el paso de Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Felipe Chávez. La publicación reunió a una leyenda, un histórico goleador y una joven promesa, confirmando que la presencia peruana sigue formando parte de la historia del club bávaro.