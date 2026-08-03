¿Aún piensas en tu ex? Descubre cuánto tiempo se necesita para olvidarlo

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando se apaga el amor y la relación llega a su fin, nunca faltan los opinólogos de siempre con sus frases tipo "tienes que soltar", "supéralo" o "busca a otra persona". Pero ojo, olvidar a un ex y superar una ruptura amorosa no es tan fácil, pues puede tardar un buen tiempo.

¿Cuánto tardas en olvidar a tu ex?

Aunque muchas veces se dice que "el tiempo lo cura todo", una investigación publicada en 2025 demostró que los vínculos emocionales con una expareja pueden tardar bastante en desaparecer. Así que, si todavía recuerdas a ese amor del pasado, tranquilo: la ciencia señala que no eres el único.

El estudio, bautizado como La estabilidad a largo plazo de los vínculos afectivos tras una separación romántica: ¿simplemente se desvanecen los apegos?, fue realizado por los psicólogos Jia Y. Chong y R. Chris Fraley, de la Universidad de Illinois.

Para desarrollar la investigación, los especialistas analizaron a 328 adultos que habían mantenido relaciones sentimentales de por lo menos dos años y que posteriormente se habían separado.

Mediante cuestionarios sobre apego y vínculo emocional, compararon los sentimientos que los participantes conservaban hacia sus exparejas con aquellos que experimentaban frente a personas desconocidas.

Los resultados dejaron a más de uno pensando en ese contacto que todavía conserva guardado. En promedio, una persona necesita aproximadamente 4,18 años para comenzar a percibir a su expareja como alguien que pertenece al pasado. Sin embargo, el desapego emocional completo podría tardar hasta ocho años.

Los investigadores también señalaron que no existe una fecha exacta aplicable para todos. Cada historia es distinta y, en algunos casos, los sentimientos podrían no desaparecer por completo.

¿Por qué cuesta tanto olvidar a tu ex?

La psicóloga y sexóloga Mariana Kersz explicó que, después de una separación, el cerebro continúa buscando el vínculo porque lo relaciona con su sistema de recompensa.

"Después de una separación, el cerebro sigue buscando ese vínculo porque estaba asociado al sistema de recompensa. Ese sistema libera dopamina, generando placer y bienestar. Cuando el vínculo se corta, aparece una especie de 'síndrome de abstinencia': el cerebro extraña esa sensación y tiende a querer recuperarla", sostuvo.

En este proceso también participa la oxitocina, hormona relacionada con el apego y con la sensación de seguridad que la persona encontraba en su pareja. Además, la memoria puede jugar una mala pasada y convertir al ex en alguien aparentemente perfecto.

"La memoria tiende a sesgar los recuerdos, y dejar de lado lo negativo y reforzar lo positivo, lo que puede aumentar la idealización", añadió la especialista.

Por esta razón, superar una separación no depende solamente de decidir dejar de pensar en alguien. También implica reorganizar las emociones, modificar rutinas y enseñar al cerebro a construir nuevos vínculos seguros.

¿Qué hacer para superar a tu ex?

Según Kersz, el llamado "contacto cero" puede ayudar a evitar estímulos que reactiven el vínculo. También recomienda cambiar las rutinas relacionadas con la expareja, realizar ejercicio, buscar actividades placenteras y apoyarse en amigos o familiares.

La especialista aconseja, además, fortalecer la regulación emocional mediante un descanso adecuado, ejercicios de respiración, yoga o meditación. "Para soltar, hay que generar endorfinas, cortar los estímulos que activen el sistema de recompensa y aprender a regularse", explicó.

En conclusión, olvidar a un ex y superar una ruptura amorosa puede tomar, en promedio, unos 4,18 años, mientras que el desapego total podría extenderse hasta ocho.